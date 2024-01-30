Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiçek, Kayseri Valiliği Çalışma Ofisi'nde AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını seçen Çiçek, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafını oylayan Çiçek, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" karesini seçti.

Vali Çiçek, AA'nın oylamasını heyecanla beklediklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katıldık. Artık biz de geleneksel hale gelen Anadolu Ajansının fotoğraf yarışmasını dört gözle bekler hale geldik. İşin gerçeği biz bir senenin geçtiğini Anadolu Ajansının bu yarışmalarından anlıyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar aslında bize geçen yılın kronolojisini sunar gibi oluyor. Gerçekten çok kaliteli fotoğraflar görüyorum. Özellikle dolunayı tam arkasına almış bir fotoğraf gördüm. İnanılmaz bir fotoğraf. Birçok fotoğraf etkileyiciydi."