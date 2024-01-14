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Kayseri ve çevre illerde sabah namazında şehitler için dua edildi - Son Dakika
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Kayseri ve çevre illerde sabah namazında şehitler için dua edildi

Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Sivas'taki camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Kayseri ve çevre illerde sabah namazında şehitler için dua edildi
14.01.2024 - 09:52,
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Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Sivas'taki camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edildi.

Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okundu, şehitler için dua edildi.

Kırıkkale Nur Cami ve Külliyesi'nde, namaz öncesinde Yasin ve Fetih sureleri ile Kur'an-ı Kerim okunarak, namazın ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından için dua yapıldı.

Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde de sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Niğde Kendirli Camisi'nde ise namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, namazın ardından camiye gelen vatandaşlar, ellerini semaya açarak ettikleri dualara hep birlikte "amin" dedi.

Sivas'ta tarihi Ulu Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra İl Müftü Vekili Muttalip Karataş tarafından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
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Kırıkkale, Kayseri, Yozgat, Sivas, Terör, Güncel, Son Dakika

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