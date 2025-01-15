Kayseri ve Niğde'de Lojistik Merkez Projeleri Tamamlanıyor - Son Dakika
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Kayseri ve Niğde'de Lojistik Merkez Projeleri Tamamlanıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kayseri ve Niğde'deki lojistik merkez projeleri ile ticaretin önünü açacak.

15.01.2025 15:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen Kayseri'deki lojistik ve Niğde'deki yük merkezi projelerinde sona geldiklerini bildirerek, "Lojistik merkez projelerimiz, ülkemizin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmak ve taşımacılığı daha ekonomik hale getirmek için stratejik öneme sahip." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bakanlık olarak hemen her bölgede planlı ve entegre bir ulaştırma altyapısı oluşturmak, ithalat ve ihracata önemli katkılar sunmak amacıyla lojistik merkez yapımına büyük önem verdiklerini aktardı.

Bu kapsamda TCDD öncülüğünde demir yolu ağına entegre olacak yeni lojistik merkezi çalışmalarını hızla sürdürdüklerine işaret eden Uraloğlu, "Ülkemizin ulaşım ağının kritik noktalarından birinde yer alan ve yük akışının yüksek olduğu Kayseri'de Boğazköprü Lojistik Merkezi Projesi'ni tamamlama aşamasına geldik. Boğazköprü ile Türkiye'nin lojistik merkez sayısı 13'e çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin 670 bin metrekarelik alanda yıllık 1,8 milyon ton kapasiteyle hizmet vereceğini bildirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin önemli sanayi kentlerinden biri olan Kayseri'ye kazandıracağımız bu yeni tesisle hem sanayi hem de üretime büyük destek sağlamış olacağız. Böylelikle iş insanlarımız, hem ürünlerini hızlı ve güvenli şekilde pazara ulaştıracak, hem de her geçen gün rekabet koşulları daha da zorlaşan dünya ticaretinde kendisine avantaj sağlamış olacak."

Niğde Andaval Yük Merkezi 1,2 milyon ton kapasiteli inşa edildi

Niğde Andaval Yük Merkezi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 2023'te yapımına başlanılan projede çok hızlı ilerleme kaydettiklerini ve projeyi bitirmek üzere olduklarını bildirdi.

Uraloğlu, 27 bin 500 metrekare alanda hizmet verecek yük merkezinin yıllık 1,2 milyon ton kapasiteye sahip olduğunu, ayrıca 250 bin metrekare ek genişleme alanı bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin demir yolu ağının merkezi konumunda bulunan Niğde'de hayata geçireceğimiz bu projeyle Türkiye'nin lojistik altyapısı güçlenecek ve Türk lojistik sektörüne önemli bir katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

"Lojistik merkezlere büyük önem veriyoruz"

Lojistik merkezler ile yük merkezlerinin, ülkenin ulaştırma altyapısını güçlendiren ve taşımacılık faaliyetlerini daha ekonomik ve verimli hale getiren önemli tesisler olduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Lojistik merkez projelerimiz, ülkemizin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmak ve taşımacılığı daha ekonomik hale getirmek için stratejik öneme sahip. Kayseri ve Niğde'deki bu yatırımlarla hem sanayicilerimize destek sunuyor hem de demir yolu taşımacılığına önemli bir ivme kazandırıyoruz. Bu merkezler, ulaşım yollarının geliştirilmesi ve ulaşım modları arasında etkin bağlantı kurulmasıyla sanayicilerimize büyük avantajlar sağlıyor. Depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma ve elleçleme gibi işlemlerin daha hızlı ve maliyet etkin yapılabilmesi için lojistik merkezlere büyük önem veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri ve Niğde'de Lojistik Merkez Projeleri Tamamlanıyor - Son Dakika

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