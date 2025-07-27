Kayseri\'ye Fosil Müzesi Geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde inşaatı devam eden Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri'yi sosyal ve kültürel içerikli projelerle buluşturma gayretlerinin devam ettiğini belirtti.

Yamula bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılan fosillerin, müzede sergileneceğini vurgulayan Büyükkılıç, müzenin yalnızca fosilleri sergilemekle kalmayacağını, Kayseri'nin jeomorfolojik yapısını da yansıtacağını ifade etti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayserimizin jeomorfolojik yapısını, doğayla ilişkisini içeren müzeyi hayata geçiriyoruz. 6 bin metrekarelik büyük bir inşaat alanı, sonrasında donanımı ve yerleşimini sağlamak suretiyle 2026 sonbaharında Kayseri'miz yeni bir müze ile buluşmuş olacak. Arkeoloji müzesi olarak bilinen bu eseri de korumuş oluyoruz. Yanına yapılan yeni eklentilerle önemli bir esere imza atmış bulunuyoruz."

Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde, 4 kapalı sergi salonu, fosil maket sergileme galerisi, kapalı geçici sergi salonu, balkon geçici sergi mekanı, fosil laboratuvarı, fosil deposu, çocuk oyun-eğitim alanı, hediyelik eşya satış birimi, idari ofisler, millet kıraathanesi gibi alanlar yer alacak.