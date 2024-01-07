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Kayserispor, Sivasspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Kayserispor, Sivasspor'a mağlup oldu

Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uçar, maça hazırlandıklarını söylerken Uygun, galibiyeti taraftarlara armağan ettiğini belirtti.

07.01.2024 - 17:40,
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Sivasspor maçının ardından

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA) - Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, mutlak galibiyet parolası ile maça hazırlandıklarını söyleyerek, "Rakibimizde bir teknik direktör değişikliği oldu. Bu bizim bu şekilde teknik adam değiştirip bizimle karşılaşan 5'inci takım. Bu rakibi daha motive ediyor. Maça baktığımızda ilk yarı topa sahip olan bizdik ama rakibin en önemli silahı geçişlerdi. Nitekim, ilk verdiğimiz geçiş pozisyonunda yaptığımız bireysel hatalar ve şansız bir şekilde kendi kalemize attığımız gol ile geriye düştüğümüz bir maç aslında karşılık verdik ve devreye girdik. İkinci yarı da girdiğimiz net pozisyonlar var. Finalleri yapabilseydik daha farklı olabilirdi. Rakibimiz kaliteli oyunculardan oluşuyor. Atamadığımız pozisyonlar neticesince penaltı pozisyonu ile cezalandırıldık. Sonraki gol ise risk aldığımız dakikalarda geldi. Üzgünüm. Kendi evimizde ciddi bir destek aldığımız seyircimiz önünde mağlup olduk. Nasıl 7 haftada 6 galibiyet aldıysak, bu takım bu 3 mağlubiyetinde üstesinden gelecektir. Başta ben olmak üzere almamız gereken dersleri alıp, Karagümrük maçına hazırlanacağız? ifadelerini kullandı.

'NASIL 6 DAKİKA UZATMA VERDİ BİLMEK İSTİYORUM'

Hakem kararları hakkında da konuşan Uçar, 'Bu sitem değil ama öğrenmek istiyorum. Oyunun ikinci yarısında Cardoso'nun parmağının çıktığı bölümde oyun yaklaşık 2.5 dakika durdu. VAR'a giden penaltı pozisyonunda 4 dakika durdu. Değişiklikler ve başka sakatlıklar var. Serkan Tokat hocamız sağ olsun 6 dakika uzatma veriyor. Nasıl hesapladı' Ben buna sığınıp, bundan mağlup olduk demiyorum. Bunu nasıl hesapladılar bilgilendirme yaparsa Serkan hocam çok memnun olurum. Benim telefonum zaten herkeste var? dedi.

BÜLENT UYGUN: YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, Sivasspor camiası adına çok önemli ve zor bir deplasmanı 3 golle kazandıklarını belirterek, "Özellikle oyun planımızdaki geçiş oyunlarımız, stratejilerimiz evinde bir kez yenilen Kayserispor'a uygulayacağımız taktik varyasyonlarla kazanmasını bildik. O yüzden futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Manaj'ın 4 sarı karta ulaşması bizim için büyük handikap ve kayıp. Seyircilerin attığı sulardan ve cisimlerden dolayı tahrik ediyorsun bahanesiyle yalandan bir sarı kart gördü. Kabul edilebilir bir yanı yok. İtirazımızı yapacağız. Sakat oyuncularımızın çokluğu, sakatlıktan çıkan oyuncularımızın durumları bunların hepsini rotasyonlarla kazanmaya çalışacağız. Alt yapıdan gençleri kazanmaya çalışacağız. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim yeni gelmedik geri geldik" ifadelerini kullandı.

Kayserispor, Sivasspor\'a mağlup oldu
Kaynak: DHA
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