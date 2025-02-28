Kayserya'da Araçlı Saldırı: 9 Yaralı

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KAYSERYA, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrail polisi, İsrail'in Kayserya kenti yakınlarındaki bir otobüs durağında meydana gelen araçlı saldırının gerçekleştiği yerde delil topluyor, 27 Şubat 2025.

İsrailli kaynaklar, perşembe günü öğleden sonra Filistinli bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürdüğünü ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmeden önce en az 9 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu açıkladı.

Yaralıların kaldırıldığı Hillel Yaffe Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu, 2'sinin durumunun ağır olduğu ve geri kalan 6'sının da orta derecede yaralandığı belirtildi. (Fotoğraf: Ancho Gosh/JINI Xinhua aracılığıyla)