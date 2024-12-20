Kaz Dağları'nda Yeni Böcek Türü Keşfedildi - Son Dakika
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Kaz Dağları'nda Yeni Böcek Türü Keşfedildi

Kaz Dağları\'nda Yeni Böcek Türü Keşfedildi

ÇOMÜ akademisyenleri, Kaz Dağları'nda 'Aphis kazdagensis' adlı yeni bir böcek türü tanımladı.

20.12.2024 16:48
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) akademisyenlerin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli proje kapsamında Kaz Dağları'nda "Aphis (Bursaphis) kazdagensis" ismi verilen böcek türünün keşfettiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve Araştırma Görevlisi İpek Yaşar'ın yardımcı araştırıcılar olarak görev aldığı proje çerçevesinde Kaz Dağları'nda bulunan endemik gelincik türü "Papaver pilosum subsp. strictum" bitkisi üzerinde beslenen yeni böcek türünün keşfedildiği belirtildi.

Doç. Dr. Şahin Kök tarafından tanımlanan böcek türüne Kaz Dağları'na ithafen "Aphis kazdagensis" adının verildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Keşfedilen böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesi bilim dünyası için oldukça önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Yeni keşfedilen böcek türünün ayrıntılı olarak tanımlandığı makale hayvansal taksonomi açısından dünyadaki en önemli bilimsel dergilerden biri olan Zootaxa dergisinde yayımlanmıştır. Makalenin yazarları arasında ÇOMÜ'den Doç. Dr. Kök, Prof. Dr. Kasap, Prof. Dr. Ersin Karabacak, Araştırma Görevlisi İpek Yaşar ve Gürcistan Ilia State Üniversitesinden Doç. Dr. Shalva Barjadze yer almaktadır. Bu yeni böcek türünün keşfi Çanakkale ve Kaz Dağları'nın dünyadaki en zengin biyoçeşitliliğe sahip bölgelerden biri olduğunun göstergesi olarak belirtilmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaz Dağları'nda Yeni Böcek Türü Keşfedildi - Son Dakika

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