Kaza Kurtarma ve Şap Mücadelesi

6 Nisan 1920

1- Deniz ve hava aracı kazalarına 7/24 uydu destekli yakın takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Deniz ve hava aracı kazalarının arama kurtarma faaliyetlerinde COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemini kullanıyoruz"

"Bu sistem, hava ve deniz taşıtlarından gelen acil durum sinyallerinin işlenmesi sonrasında kazazedelere en kısa sürede ulaşmayı ve onları kurtarmayı hedefliyor"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2 - Türkiye'de şap hastalığıyla mücadele için seferberlik başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hastalığın yayılımını engellemek için hayvan pazarlarını kapatmasının ardından salgınla mücadele için ilk etapta 4,5 milyon aşı üretti

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç:

"Pazarların kapalı olması kırmızı et piyasasını olumsuz etkilemedi. Pazarların kapalı olmasıyla et fiyatlarının artacağı söylentileri asılsız, üreticilerimiz ve vatandaşlarımız endişe etmesin"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Togg yılın ilk yarısında elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi

Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında satışlara marka bazlı bakıldığında 17 bin 101 ile Togg ilk sırada yer alırken, onu 12 bin 320 ile Tesla, 10 bin 401 ile BYD takip etti

(Emirhan Yılmaz/Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Grafikli)

4- Türkiye'de yastık altındaki altının değerinin 500 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

"(Altınbank kurulması önerisi) Adı, Altınbank olan banka sayesinde bugün yaşanan ithalat, cari açık, yastık altı, teknoloji, yatırım, standardizasyon gibi konular tek elden çözümlenmiş olacak. Söz konusu bankanın özellikle yıllardır yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması çalışmalarına ivme katacağına inanıyoruz"

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

5- Akdeniz'in incisi "Patara" eylem planı ile korunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Uluslararası Doğayı Koruma Birliği işbirliğiyle hazırlanan plan kapsamında Patara'da, biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarılacak, insan faaliyetleri sınırlandırılacak ve sürdürülebilir turizm uygulanacak

Bölgede kirlilik azaltılırken, kumsal çevresine araçla erişim sınırlandıracak çözümler hayata geçirilecek

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Kenelerle etkin mücadele için "kuş avlanmasına geçici yasak" önerisi

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak:

"Kuş avlanmasının kene ısırığına bağlı ölümleri azaltmak adına birkaç yıl yasaklanmasının sonuç vereceğini düşünüyoruz. Artık ülkemizde de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 'tek sağlık' uygulamasına geçilmeli ki insan ve hayvan sağlığı tek merkezden yönetilebilsin"

Parazitoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Vuruşaner:

"Kenelerin yaşam alanları sınırlı değildir. Bağı, tarlayı, bahçeyi ve yeşil alanı zehirlemek yerine bu alanlardaki doğal hayatı desteklemek çok daha yararlı ve etkili bir yöntemdir"

(Mikail Bıyıklı/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- İtfaiye erleri tarafından kurtarılan "Zeytin" adı verilen karga istasyonun maskotu oldu

Arnavutköy'de yavruyken sıkıştığı bacadan itfaiye erlerince kurtarılan ve "Zeytin" ismi verilen karga, personelin sabah duasına, yemek ve çay molasına, sporlarına eşlik ederek onları yalnız bırakmıyor

İstanbul İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal:

"Acaba karga da eğitebilir miyiz, kargalar da zeki diyerek kendi aramızda şakalaşıyorduk. Zeytin'e yemek verdik falan derken geldiğimiz aşamada o bizi eğitti. Sürekli 'gak' diyor, biz koşup ona yemek veriyoruz. Aramızda iyi bir dostluk oldu, geliyor, uçuyor, kafamıza konuyor"

(Fatmanur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- GRAFİKLİ - Srebrenitsa'da 30. yıl anma törenlerinde 7 soykırım kurbanı defnedilecek

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda kemik kalıntılarına ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnediliyor

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6 bin 765 kurban toprağa verildi, 250 kurban ise ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi

Srebrenitsa soykırımında öldürülen ve kalıntılarına ulaşılamayan 1000'den fazla kurban daha bulunuyor

(İsmail Özdemir/Saraybosna)

9- IDEF 2025'E DOĞRU - Yeni nesil motorlar savunmaya güç katacak

???????- Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silah, hava savunma sistemi, insansız hava aracı gibi birçok sistemin etkili ve hassas şekilde görev yapmasını sağlayan servo motorlardaki gelişim IDEF 2025 fuarında gözler önüne serilecek

WAT Motor, yüksek güçlü ve hassas yeni nesil servo motor sürücü ailesi ile kompakt yapı ve düşük hacim gereksinimi olan platformlar için geliştirilen akıllı servo ürünü Aservo'yu vitrine çıkaracak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

10- Topçu silahlarına "Kurtaran" ile durmak yok

Türk savunma sanayisi bünyesinde kara birliklerinin en önemli ateş destek unsuları olan topçu silahlarında yaşanabilecek tutuklukları gidermek ve sıkışan mühimmatları güvenle çıkarmak için Kurtaran Mühimmat Çıkarma Sistemi Ürün Ailesi geliştirilip kullanıma sunuldu

Kurtaran-2, hafif, paletli, uzaktan komuta edilen, görevini en kısa sürede insansız ve emniyetli şekilde yapabilen gelişmiş inovatif bir ürün olarak dikkati çekiyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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