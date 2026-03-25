KAZA ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, MEMLEKETİ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

25.03.2026 20:00
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan 2 askerden Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26), memleketi Konya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan 2 askerden Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel (26), memleketi Konya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi Gülender Akarsel, "Babanla, beni yalnız bıraktın kuzum" diye gözyaşı döktü.

Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in cenazesi, bugün memleketi Konya'ya getirildi. Akarsel için ikindi vakti Konya Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, kent protokolü, askerler, şehidin annesi Gülender ve babası Osman Akarsel, diğer aile bireyleri ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Tören alanına getirilen şehit oğlunun tabutuna sarılan 1'i kız 3 çocuk annesi Gülender Akarsel, "Şehit olacağın hiç aklıma gelmezdi, kuzum. Babanla, beni yalnız bıraktın kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Akarsel, şehit oğlunun fotoğrafını öptü, sarıldı.

Şehit Selman Akarsel'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
