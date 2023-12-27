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Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da eşi ve 4 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Hasan Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çetin'in 2 ay önce yeniden evlendiği ve kaza yaptığı otomobili gelin arabası olarak kullandığı öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
27.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 21:00
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ŞANLIURFA'da, 8 ay önce otomobilin sulama kanalına uçması sonucu eşi ve 4 çocuğunun boğulduğu kaza sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan ve eşinin ailesinin 'cinayet' iddiaları üzerine tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü Hasan Çetin (38), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Çetin'in 2 ay önce yeniden evlendiği ve kaza yaptığı otomobilini gelin arabası olarak kullandığı öğrenildi.

Geçen 6 Mayıs'ta Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde, Ulubağ Mahallesi'nde meydana gelen kazada, misafirlikten dönen Hasan Çetin'in kullandığı ve içerisinde eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm'ün (1) bulunduğu 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ'ye ait 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Akıntı olan suya uçan otomobilden baba Çetin kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, suya gömülüp, akıntıya kapılan otomobildeki anne ile 4 çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

KAZA MI CİNAYET Mİ?

Yaşanan kazanın ardından ifadesi alınan Hasan Çetin, serbest kaldı. 8 ay sonra, ölen Özlem Çetin'in ailesi katıldığı bir televizyon programında olayın kaza olmadığını, cinayet olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar üzerine Hasan Çetin ile ölen Özlem Çetin'in ailesi televizyon programında yüzleştirildi. Stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden olan kazayla ilgili açıklamada bulunan Hasan Çetin, baldızı Songül, kayınvalidesi Adile ve kayınpederi Cuma ile programda karşı karşıya gelerek iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

6 AY SONRA EVLENDİ, KAZAYA KARIŞAN ARAÇ DÜĞÜN ARABASI OLDU

Olaydan 6 ay sonra yeniden evlenen Hasan Çetin'in, eşi ve 4 çocuğunun öldüğü aracı düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. Ailenin iddiaları üzerine harekete geçen polis, Hasan Çetin'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Çetin, kendisine yönetilen suçlamaları kabul etmedi ve nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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