Kaza Sonrası Protez Bacak Bağışlarıyla Alındı

BURSA'da 6 ay önce motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanan Akın İşik (25), sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 operasyon geçirip, sağ bacağı diz üstünden ampute edildi. Maliyeti 450 bin lira olan protez bacağı alamadığı için koltuk değneğiyle yaşamını sürdüren İşik'in yardımına hayırseverler koştu. İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerinin çağrısıyla toplanan bağışlarla alınan protez bacak Akın İşik'e yeniden adım olup, yürümesini sağladı.

Kaza, 29 Eylül 2025'te saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ekrem B. yönetimindeki 34 PL 6775 plakalı otomobil, kız kardeşini okul çıkışında almaya giden Akın İşik'in kullandığı 16 BML 761 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Sağ bacağı parçalanan İşik, ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akın İşik, burada 4 ay süren tedavisi boyunca 6 kez ameliyat edildi. Ancak İşik'ın damarları parçalandığı için doktorlar tarafından sağ bacağının ampute edilmesine karar verildi. Akın İşik, sağ bacağı dizinin üstünden kesildikten sonra taburcu edildi.

BAĞIŞLARLA PROTEZ BACAK YAPTIRILDI

Babası ile klima bakım servisinde çalışan ve kazanın ardından işe gidemeyen İşik, doktorların protez bacak teklifine ise maddi imkansızlık nedeniyle olumlu yanıt veremedi. 450 bin liralık protez bacağı alamadığı için koltuk değneğiyle yaşamını sürdürmeye başlayan Akın İşik'in yardımına hayırseverler koştu. İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği üyelerinin çağrısıyla toplanan bağışlarla alınan protez bacak İşik'e yeniden adım olup, yürümesini sağladı.

'BACAĞIMI KURTARAMADILAR'

Protez bacağına alışmaya çalışan Akın İşik, "29 Eylül'de kaza geçirdim. Bacağımı kurtaramadılar, damarlarım kopmuş. Kestiler işte bacağımı. Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği yardımcımız oldu. Allah razı olsun hepsinden. Şu an iyiyim, gayet iyiyim. Bacak yapıldı, alışmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'BİZİ YARI YOLDA BIRAKMADILAR'

Oğlunu yeniden yürürken gördüğü için yaşadığı mutluluğu dile getiren baba Tarık İşik (49) ise kazayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. İşik, kaza günü ve tedavi sürecinde yaşananları ise şu sözlerle anlattı:

"İşteydik. Akşamüstü erken geldik, saat 5 gibi geldik eve. Yemek yiyelim dedik. Kız kardeşi 6'ya çeyrek kala okuldan çıkıyor. 'Baba kardeşimi okuldan alıp, geleyim' dedi. O sırada işte genç, motosiklet sevdalısı olduğu için çevre yoluna çıkıyor. Yağmurlu yollar. Gelen arkadaş da göremiyor, çocuk bu hale geldi. Başımıza talihsiz bir olay geldi. Karşı taraf içinde üzücü bir olay. Biz çocuğumuzun bacağını kaybettik. Sağ bacağı diz üstünden ampute oldu. Ama bu süreçte hiç kimse yanımızda olmadı, ne arayanımız oldu ne soranımız oldu. Biz onlara, 'Bu süreçte yanımızda olun, insanlık halidir, kaza da olabilir, her şey olabilir, davacı olmayacağız' dedik ama insanlar bir kere olsun aramadılar. Biz de kanuni hakkımızı kullandık. Kanun neyse hakkımızda hayırlısı olsun. Allah bin kere razı olsun Kafkas Derneği'nden. Hepsinden Allah razı olsun, herkes ilgilendi. Bizi yarı yolda bırakmadılar. 450 bin lira olduğunu söyledik protezin, tek kelimede 'Tamam kardeşim. 2 ay zarfında toplanır' dediler ama 1 ay zarfında her şey oldu. Ne zaman oldu, ne zaman etti anlayamadık. Allah bin kere razı olsun hepsinden."

'HAYATA DAHA GÜZEL TUTUNSUN İSTEDİK'

Protez bacakla yeniden yürümeye başlayan Akın İşik'i evinde ziyaret eden İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk, "Kardeşimizin böyle durumunu görünce; genç, yakışıklı, güzel bir kardeşimiz. Hayata tutunabilmesi adına, dernek adına bize müracaat ettiler. Sağ olsunlar üyelerimiz, yöneticilerimiz de duyarlı davrandılar. Kardeşimiz hayata daha güzel tutunsun diye yardımda bulunmak istedik. Bu protez ayağa alıştıktan sonra normal bir insan gibi yürüyecek, anlaşılmayacak. Yaklaşık 450 bin lira civarında bir meblağ. Bunların yüzde 90'ını biz dernek olarak karşıladık. İnşallah kardeşimiz de bundan sonra hayata tutunduğunda bizlere duacı olacaktır. Bizim tek beklentimiz bu" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),