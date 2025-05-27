Kaza Sonucu Ölen Kişinin Kimliği Belirlendi

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Elazığ- Bingöl karayolunda TIR ve otomobilin çarpıştığı kazada ölen kişinin, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünden Derviş Selçuk olduğu öğrenildi. 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,
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