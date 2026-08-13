Kazada Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belirlendi
Ankara'daki midibüs-kamyon kazasında ölen işçinin kimliği, Mutlucan Özbayrak olarak tespit edildi.
HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden birinin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak (32) olduğu belirlendi. Özbayrak'ın cansız bedeni otopsi için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen diğer kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülüyor.
Emre EFE/ ANKARA,
Kaynak: DHA
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