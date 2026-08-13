Kazada Hayatını Kaybeden İşçinin Kimliği Belirlendi

HAYATINI KAYBEDENLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ankara'da midibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişiden birinin fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak (32) olduğu belirlendi. Özbayrak'ın cansız bedeni otopsi için Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen diğer kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürdürülüyor.

Emre EFE/ ANKARA,