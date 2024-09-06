Kaza Davasında Bilirkişi Raporu Tartışması - Son Dakika
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Kaza Davasında Bilirkişi Raporu Tartışması

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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin açıklama yapan avukat Burak Erden, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğunu belirten bilirkişi raporunun yanlış olduğunu söyledi.

06.09.2024 14:57
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Aci ailesinin avukatı Burak Erden İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Erden, ABD'de devam eden dava dosyasına giren ve Timur Cihantimur'u yüzde 25 tali kusurlu gösteren bilirkişi raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erden, "Savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net bir şekilde ifade ediliyor. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok, adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış, kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor" dedi.

Avukat Erden, adliye önünde yaptığı açıklamada, annesi Eylem Tok ile halen ABD'de cezaevinde bulunan Timur Cihantimur'un ailesinin avukatlarının olay anına ilişkin özel bilirkişiden alıp sundukları raporun Türkiye'deki mahkemede bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Erden açıklamasında şunları söyledi:

"Karşı taraf Eylem Tok dosyasında Bülent Cihantimur'un, Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundular. Bu raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net bir şekilde ifade ediyor raporlar. Daha önce sunular birkaç rapor daha var, bunlar mühendislerin sunduğu raporlar, bu raporlar da yine aynı şekilde aracın 170-180 arasında km hız yaptığı ve azami hız sınırı olan 30 km sınırı aştığını bundan dolayı da yine kusurlu bulduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor savcılığın vermiş olduğu bilirkişi raporlarında. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor."

Cihantimur ailesinin aldırdığı ve ABD'deki soruşturma dosyasına sundukları özel bilirkişi raporunda, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci ile beraberindeki 4 kişinin kazanın oluşumunda yüzde 75 asli kusurlu olduğu iddiası yer alırken, sürücü Timur Cihantimur ise yüzde 25 tali kusurlu olduğu öne sürülmüştü.

Kaza Davasında Bilirkişi Raporu Tartışması
Kaynak: ANKA

Timur Cihantimur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza Davasında Bilirkişi Raporu Tartışması - Son Dakika

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