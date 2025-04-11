Kazada Hayatını Kaybeden Pilot Oben Oğulturhan Eskişehir'de Defnedildi

Slovakya'daki kazada yaralanan ve akabinde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de defnedildi

ESKİŞEHİR - Bir uçuş okulu için satın alınmış uçakla ferry uçuş yapmak üzere gittiğ Slovakya'da trafik kazasında ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Eskişehirli öğretmen pilot Oben Oğulturhan, memleketinde toprağa verildi.

Yeni satın alınmış uçağı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir uçuş okuluna getirmek için Slovakya'ya giden Eskişehirli öğretmen pilot Oben Oğulturhan(56), 20 Ocakta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Tedavisi için havayolu ile Türkiye'ye getirilen evli ve 2 çocuk babası pilot Oğulturhan, 2 buçuk aylık yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu. Oğulturhan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'e getirildi. Öğretmen pilot Oben Oğulturhan için Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri cenaze töreni düzenlendi.

Daha sonra, Oben Oğulturhan'ın cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde defnedilmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ına götürüldü.