Kazada hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için dua edildi - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için dua edildi

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Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için belediye binası önünde helallik alınıp dua edildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 20 yılı aşkın dostu Gültekin'in iyi bir eş, baba, insan ve Müslüman olduğunu söyledi.

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye binası önünde program düzenlendi.

Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekiplerince cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 20 yılı aşkın süredir dostu olan Gültekin'in çok iyi bir eş, baba, insan ve Müslüman olduğunu söyledi.

Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdarlıların kalbine girdiğine, onların dertleriyle dertlendiğine ve gece gündüz mücadele ettiğine şahit olduğunu belirten Özdemir, hatırasına hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ailesi, dostları, mesai arkadaşları ve Üsküdarlıların katılımıyla helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Gültekin'in naaşı tekbirlerle cenaze aracına götürüldü.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Üsküdar'a duyduğu sevgi, hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağ ve kısa sürede bıraktığı güzel izlerle daima hatırlayacağız. Üsküdar'a olan sevdası ve geride bıraktığı hatıralar, onu tanıyanların hafızasında yaşamaya devam edecek. Dündar Başkanımızı özlemle ve rahmetle anacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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