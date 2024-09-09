Kazada Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

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Kazada ölen babalarının tabutu başında gözyaşı döktüler

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

ZONGULDAK - Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Kudu'nun aynı kazada hayatını kaybeden eşi de memleketinde toprağa verildi.

Çorum'da aracıyla Ankara- Samsun karayolu üzerinde kaza yapan 51 yaşındaki polis memuru Kahraman ve araçta bulunan kadın eşi Filiz Kudu hayatını kaybetti. Araçta bulunan çocukları Elif Su ve Berrin Su da yaralandı.

Filiz Kudu memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken polis memuru Kahraman Kudu için Zonguldak'ın merkeze bağlı İnağzo Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Muammer Bakcı, emniyet mensupları, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Kahraman Kudu, ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi

Tabutu başında 'baba' diye gözyaşı döktüler.

Kudu'nun naaşının camii avlusuna geldiği sırada göz yaşları sel oldu. Kazada yaralanan Elif Su ile Berrin Su Kudu cenazeye katılarak babalarıyla vedalaştı. Berrin Su ve Elif Su babalarının resimi öperek, 'Babam' diyerek ağladı.