Kazada şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazada şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönerken arazöz ile kaza geçiren ve olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Topkaya için cenaze töreni düzenlendi.

16.06.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazada şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönerken arazöz ile kaza geçiren ve olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Topkaya için cenaze töreni düzenlendi.

Bayındır ilçesi Pınar mevkiinde, dün çalılık alanda çıkan yangına müdahale ettikten sonra arazöz ile görev yerine dönüşte kaza geçiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 43 yaşındaki personel Serkan Topkaya olay yerinde şehit oldu. Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karşıyaka merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Topkaya'nın naaşı, gözyaşları arasında Kemalpaşa Rabia Hatun Camii'ne gönderildi. Genç orman personeli, orada kılınacak ikindi namazının ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"140'ıncı orman şehidi olarak bugün ebediyete uğurluyoruz"

Cenaze töreninde konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, "Orman Genel Müdürlüğümüzün 140'ıncı orman şehidi olarak bugün ebediyete uğurlayacağımız Serkan Topkaya kardeşimizin tören merasimi dolayısıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yeşil vatanın korunması için 7 gün 24 saat mücadele ediyoruz. Bu uğurda yüzlerce şehit verdik. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim. Kurban Bayramı'na gireceğimiz saatlerde Bayındır'da çıkan orman yangınına müdahale eden ve daha sonra görev yerine dönmeye çalışan Serkan Topkaya kardeşimi şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi artık bize emanet" diye konuştu.

"Fedakarca görev yaptı"

İzmir Valisi Süleyman Elban da Topkaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek, şehidin ihtiyaç olduğu her yere koştuğunu ve yangın bölgesinde fedakarca görev yaptığını belirtti. Elban, son olarak şehide rahmet diledi.

Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Teze, şehidin ailesi ile mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: İHA

Bayındır, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
16:38 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye bayram telefonu Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu
15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
17:47 Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya’yı 2-1 yendi Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya'yı 2-1 yendi
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
16:47 Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak
16:31 Ayvalık’ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor
16:24 Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye’nin EURO 2024 kampından ayrıldı Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 18:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kazada şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement