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Kazada şehit olan orman personeli son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönerken arazöz ile kaza geçiren ve olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Topkaya için cenaze töreni düzenlendi.

Bayındır ilçesi Pınar mevkiinde, dün çalılık alanda çıkan yangına müdahale ettikten sonra arazöz ile görev yerine dönüşte kaza geçiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 43 yaşındaki personel Serkan Topkaya olay yerinde şehit oldu. Topkaya için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karşıyaka merkezinde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Topkaya'nın naaşı, gözyaşları arasında Kemalpaşa Rabia Hatun Camii'ne gönderildi. Genç orman personeli, orada kılınacak ikindi namazının ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

"140'ıncı orman şehidi olarak bugün ebediyete uğurluyoruz"

Cenaze töreninde konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, "Orman Genel Müdürlüğümüzün 140'ıncı orman şehidi olarak bugün ebediyete uğurlayacağımız Serkan Topkaya kardeşimizin tören merasimi dolayısıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yeşil vatanın korunması için 7 gün 24 saat mücadele ediyoruz. Bu uğurda yüzlerce şehit verdik. Gönül ister ki hiçbir şekilde bu şehitleri vermeyelim. Kurban Bayramı'na gireceğimiz saatlerde Bayındır'da çıkan orman yangınına müdahale eden ve daha sonra görev yerine dönmeye çalışan Serkan Topkaya kardeşimi şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi artık bize emanet" diye konuştu.

"Fedakarca görev yaptı"

İzmir Valisi Süleyman Elban da Topkaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek, şehidin ihtiyaç olduğu her yere koştuğunu ve yangın bölgesinde fedakarca görev yaptığını belirtti. Elban, son olarak şehide rahmet diledi.

Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Teze, şehidin ailesi ile mesai arkadaşları katıldı.