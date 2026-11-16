Kazada yaşamını yitiren İsmail ve Münüre Çiftçi Köşençiftliği'nde defnedildi - Son Dakika
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Kazada yaşamını yitiren İsmail ve Münüre Çiftçi Köşençiftliği'nde defnedildi

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Kazada yaşamını yitiren İsmail ve Münüre Çiftçi Köşençiftliği\'nde defnedildi
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Edirne-Süloğlu kara yolunun Köşençiftliği köyü sapağında servis minibüsüyle çarpışan otomobilde ölen İsmail ve Münüre Çiftçi için köyde cenaze namazı kılındı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası çift, Köşençiftliği köy mezarlığında toprağa verildi.

Edirne- Süloğlu kara yolunun Köşençiftliği köyü sapağında servis minibüsü ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden İsmail Çiftçi ile Münüre Çiftçi için Köşençiftliği köyünde cenaze namazı kılındı. Çiftin evinden helallik alınarak cenazeleri köy camisine getirildi.

Edirne Belediye Meclis Üyesi Bedrettin Kapu'nun eşi, belediye personeli Bahar Kapu'nun anne ve babası olan İsmail ve Münüre Çiftçi'nin cenazesine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ailenin dost ve yakınları katıldı.

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından İsmail ve Münüre Çiftçi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: DHA
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