Kazak Dışişleri Bakanı Hırvatistan\'da

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Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Zagreb'de Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyaret, Kazakistan ve Hırvatistan ilişkilerinde ilk kez bir Kazak Dışişleri Bakanı'nın Zagreb'e yaptığı resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasında siyasi diyalog, ticaret, ekonomik ve yatırım işbirliğinin yanı sıra kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli ikili işbirliği konularını ele aldı.

Özellikle görüşmede, Kazakistan ve Hırvatistan'ın enerji, ulaştırma, sivil havacılık, tarım, dijitalleşme ve inovasyon ile eğitim ve turizm gibi alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğu kaydedildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, Hırvatistan'ı Avrupa Birliği ve Balkanlar'daki yakın ortakları olarak nitelendirdiklerini belirterek, "Ekonomik etkileşim Kazak-Hırvat ilişkilerinin kilit alanlarından biridir." diye konuştu.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman da Zagreb'in Astana ile ilişkilerin daha da ileri düzeyde geliştirilmesiyle ilgilendiğini ve karşılıklı çıkarların olduğu tüm alanlarda ortaklığı teşvik etmek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar, ayrıca Orta Asya ve Balkanlar'daki ortaklığın yanı sıra küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerin ardından Kazakistan ve Hırvatistan dışişleri bakanlıkları arasında 2025-2027 yılları için işbirliği programı ile iki ülke diplomasi enstitüleri arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.