Kazakistan, 2060 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmak için 600 milyar dolardan fazla finansmana ihtiyaç duyuyor

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, 2060 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmak için ülkesinin 600 milyar dolardan fazla finansmana ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan İsmailov başkanlığında "yeşil ekonomiye geçiş konseyi" toplandı. Toplantıda, yenilenebilir enerji alanında projelerin desteklenmesi ve ülkeye "yeşil yatırım" çekme konuları ele alındı.

Toplantıda, ülkede "yeşil finansmanın" geliştirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin oluşturulduğunu ve ekonomide büyük ölçekli dönüşüm için "yeşil yatırımın" artması gerektiğinin altını çizen İsmailov, "2060 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşmak için 600 milyar dolardan fazla finansmana ihtiyaç var. Bu nedenle yeşil teknolojilere yatırım çekme çabalarının yoğunlaştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsmailov, geçen yıl Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) Dünya Liderleri Zirvesi'nde, Kazakistan'ın Paris İklim Anlaşması'nın ilkelerine sıkı şekilde bağlı kalacağını ve bu kapsamda ülkesinin 2060 yılına kadar karbon nötr olma hedefi belirlediğini açıklamıştı.