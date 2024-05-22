Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti

Kazakistan\'ın Ankara Büyükelçisi Çanakkale Valisi\'ni ziyaret etti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. Vali Aktaş tarafından karşılanan Büyükelçi Sapiyev, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette Vali Aktaş, Sapiyev ile bir süre görüşerek sohbet etti ve ziyaret anısına Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti.

22.05.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Büyükelçi Sapiyev, valilik şeref defterini imzaladı.

Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'ın yanı sıra Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu Başkatipleri Yertay Yergaliuly ve Asılcan Mırzaliyev'in de bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, Yerkebulan Sapiyev ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, ziyaret anısına Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'e, Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti.

Kaynak: AA

İlhami Aktaş, Kazakistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Çanakkale Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement