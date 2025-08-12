Kazakistan, Çin'in Yapay Zeka İşbirliği Önerisini Destekliyor

ALMATI, 12 Ağustos (Xinhua) -- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin'in küresel bir yapay zeka işbirliği örgütü kurma girişimini desteklediklerini söyledi.

Tokayev, pazartesi günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da başkanlık ettiği yapay zeka gelişimi konulu toplantıda, yapay zekanın kapsamlı gelişme fırsatları sunması nedeniyle ileri teknolojilerin, ulusal bağımsızlığın anahtarı ve ekonomik büyümenin itici gücü konumunda olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın tahminlerine göre küresel yapay zeka pazarının büyüklüğünün, 2033 yılına kadar 4,8 trilyon ABD dolarına ulaşabileceğini ve bu pazarın küresel teknoloji sektöründeki payının, yüzde 7'den yüzde 29'a çıkacağını kaydeden Tokayev, bunun "benzeri görülmemiş bir büyüme" olacağını söyledi.

Çin'in küresel bir yapay zeka işbirliği örgütü kurma önerisinde bulunduğunu kaydeden Tokayev, amacın "yapay zeka yönetişiminde çok taraflı yaklaşımı teşvik etmek, dijital uçurumu azaltmak, etik kuralları geliştirmek ve yapay zekanın sürdürülebilir kullanımını sağlamak" olduğunu söyledi.

Tokayev, "Kazakistan'ın Çin'in önerisini desteklemesi ve hazırlık faaliyetlerine katılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Çin, dünya yapay zeka işbirliği örgütü kurulması önerisini temmuz ayında yapmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bunun Çin'in çok taraflılığı uygulamaya koymak ve Küresel Güney'in beklentilerini yansıtmak için attığı tatbiki bir adım ve Çin'in katkıda bulunduğu bir başka uluslararası kamu yararı girişimi olduğunu söyledi.