Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan\'ı COP29 Zirvesi için tebrik etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i bir sonraki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) Dünya Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ülke olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Aliyev'i Azerbaycan'ın gelecek sene COP29 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak ülke olarak seçilmesinden dolayı kutladı.

Mesajında söz konusu kararın Azerbaycan'ın uluslararası arenadaki yüksek otoritesinin ve etkili politikasının tanınmasının açık göstergesi olduğunu belirten Tokayev, "Güzel Bakü'de bu geniş çaplı zirvenin düzenlenmesinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin desteklenmesine, çağımızın en acil sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağına, ayrıca dünya toplumunun dikkatini bölgesel çaptaki çevre konularına çekeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tokayev, mesajında, Kazakistan'ın zirvenin başarılı ve verimli geçmesi için Azerbaycan'a tam yardım sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.