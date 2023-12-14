 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan'ı COP29 Zirvesi için tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan'ı COP29 Zirvesi için tebrik etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i COP29 Dünya Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ülke olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti. Tokayev, Azerbaycan'ın uluslararası arenadaki otoritesinin ve etkili politikasının tanınmasının açık göstergesi olduğunu belirtti ve zirvenin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan\'ı COP29 Zirvesi için tebrik etti
14.12.2023 - 17:33,  Güncelleme: 17:35
Abone Ol

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i bir sonraki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) Dünya Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ülke olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, Aliyev'i Azerbaycan'ın gelecek sene COP29 iklim zirvesine ev sahipliği yapacak ülke olarak seçilmesinden dolayı kutladı.

Mesajında söz konusu kararın Azerbaycan'ın uluslararası arenadaki yüksek otoritesinin ve etkili politikasının tanınmasının açık göstergesi olduğunu belirten Tokayev, "Güzel Bakü'de bu geniş çaplı zirvenin düzenlenmesinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin desteklenmesine, çağımızın en acil sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağına, ayrıca dünya toplumunun dikkatini bölgesel çaptaki çevre konularına çekeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tokayev, mesajında, Kazakistan'ın zirvenin başarılı ve verimli geçmesi için Azerbaycan'a tam yardım sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Azerbaycan, Kazakistan, Dünya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan'ı COP29 Zirvesi için tebrik etti - Son Dakika


17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:45
Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve iki kişiye ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve iki kişiye ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası

Son Dakika
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:45 Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve iki kişiye ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan'ı COP29 Zirvesi için tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement