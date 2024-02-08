Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'i Tebrik Etti

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak cumhurbaşkanı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Aliyev ile telefonda görüştü.

Tokayev, görüşmede, Aliyev'i cumhurbaşkanı seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, seçim sonuçlarının, İlham Aliyev'in stratejik hedefini gerçekleştirmeyi, devleti daha da güçlendirmeyi ve ülkenin uluslararası arenadaki otoritesini artırmayı amaçlayan büyük ölçekli reformlara halkın desteğinin açık bir kanıtı olduğunu belirten Tokayev, Aliyev'e Azerbaycan halkının refahı için belirlediği tüm planlarını başarıyla hayata geçirme dileklerini iletti.

Aliyev de tebriklerinden dolayı Tokayev'e teşekkür ederek, kardeş Kazakistan ile derin dostluk, stratejik ortaklık ve ittifak ruhuyla işbirliğini derinleştirme yönündeki güçlü kararlılığını yineledi.