Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'i tebrik etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi. Tokayev, mesajında Azerbaycan'ın başarılarını kutlayarak, kardeş Azerbaycan halkına barış ve refah dileklerini iletti.

28.05.2024 13:23
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, gönderdiği tebrik mesajında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Tokayev, mesajında, Azerbaycan'ın devletin ve uluslararası alandaki otoritesinin temellerini güçlendirmedeki etkileyici başarılarının bu tarihi günü özel kıldığını belirterek "Kazakistan, kardeş Azerbaycan'ın başarılarını büyük bir coşkuyla karşılıyor ve karşılıklı destek ruhuyla çok yönlü işbirliğinin derinleştirilmesine daha fazla önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Kazak-Azerbaycan stratejik ortaklığının ve ittifakının yakın halkların refahı yararına güçlenmeye devam etmesini temenni ettiğini aktaran Tokayev, Aliyev'e başarılarının devamını, kardeş Azerbaycan halkına da barış ve refah dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti - Son Dakika

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