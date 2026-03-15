Kazakistan\'da Anayasa Referandumu Başladı

15.03.2026 12:02
Kazakistan vatandaşları, yeni anayasayı oylamak için İstanbul'da sandığa gidiyor.

KAZAKİSTAN Cumhuriyeti'nde anayasanın yüzde 84'ünün değiştirilmesini öngören referandum için Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda sandıklar kuruldu. Halk oylaması öncesindeki süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Referandumla ilişkin şunu diyebiliriz; bugün de yurt dışında farklı ülkelerde Kazakistan vatandaşlarının oy haklarını kullanmak için referandumla ilgili sandıklar açılmıştır. Sandıkların birisi 419 no'lu İstanbul'da açılan bir sandık. Gördüğünüz gibi sabahtan, sabah sandık çalışma saati saat 07.00'de başladı, akşam 20.00'ye kadar çalışma saati sandıklarda açık kalacaktır" dedi.

Kazakistan halkı, bugün yeni anayasa taslağını oylamak için sandığa gidiyor. Anayasanın yüzde 84'ünün değiştirilmesinin öngörüldüğü referandum kapsamında Türkiye'de Kazakistan vatandaşları için 4 ayrı noktada sandık kuruldu. Bu sandıklardan biri de İstanbul Bakırköy'de bulunan Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda yer aldı. Büyük çoğunluğunu eğitim için Türkiye'de bulunan öğrencilerin oluşturduğu Kazakistanlı seçmenler, sabah saat 07.00 itibarıyla konsolosluk binasına gelerek 419 numaralı sandıkta oylarını kullandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşayan Kazakistan vatandaşlarının saat 20.00'ye kadar konsolosluğa gelerek oy kullanabileceği belirtildi.

'VATANDAŞLARIMIZ GELİP OYLARINI VERMEKTEDİR'

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Referandumla ilişkin şunu diyebiliriz; bugün de yurt dışında farklı ülkelerde Kazakistan vatandaşlarının oy haklarını kullanmak için referandumla ilgili sandıklar açılmıştır. 419 numaralı sandık, İstanbul'da açılan bir sandık. Gördüğünüz gibi sabah sandık çalışma saati saat 07.00'de başladı, akşam 20.00'ye kadar sandıklar açık kalacak. Sabahtan itibaren çok aktif vatandaşlarımız gelip oylarını vermektedir. Şimdiye kadar kardeş Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan eğitim gören öğrencilerimiz, gençlerimiz, vatandaşlarımız gelip oylarını kullanmaktadır. Bu referandumun amacı Kazakistan'da anayasanın değişimiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ REFERANDUM'

Nuriddin Amankul, "Ülkemiz için çok önemli referandum. Birkaç ay boyunca gerekli çalışmalar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın kararına göre anayasanın değişip değişmeyeceğine seçimde halk, millet karar verecektir. O yüzden halk arasında, milletin arasında bugün oylarını kullanmak için referandum yapılıyor. Referandum bugün aynı gün hem ülkemizde yapılıyor hem yurt dışında yapılıyor. Yurt dışındaki sandıklar Kazakistan diplomatik misyonlarında kurulmuş. Türkiye genelinde 4 tane sandık var" dedi.

'SAAT 20.00'YE KADAR SANDIK AÇIK OLACAK'

Amankul, "Gördüğünüz gibi sabahtan itibaren çok aktif katılım var. Vatandaşlarımız Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na bağlı olan farklı illerden gelmektedir. Sabahtan itibaren Bolu'dan, Sakarya'dan, Düzce'den gelen vatandaşları gördüm. Onlar oy haklarını kullanmaktadır. Akşam saat 20.00'de sandıklar kapandıktan sonra sonuçlar ülkemize gönderilecek ve son karar ülkemizde belli olur"" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN OY KULLANACAĞIZ'

Öğrenci Almat Sagatdinov, "Bugün oy kullanacağız. Bu bütün vatandaşları ilgilendiriyor. O yüzden herkesin katılımı çok önemli. 'Evet' olsun 'hayır' olsun, herkes oy kullanmalı. Ben açıkçası Cumhurbaşkanının yaptığı bu yenilikleri destekliyorum. Çünkü öncesinde içeriğiyle tanıştım. O yüzden iyi değerlendiriyorum, iyi diyorum. İçeriğini bildiğim için de iyi bakıyorum. Herkes o yüzden gelmeden önce herkes tanışmalı ve oyunu o şekilde kullanmalı" dedi.

'VATANDAŞLAR KENDİ OYUNU VERİP BİZİM DEVLETTEKİ DEĞİŞİKLİĞE KATKIDA BULUNUYOR'

Öğrenci Akikat Dimagambetov, "Çanakkale'den geliyorum. Oy kullanmak için referanduma geldik. Konsolosluk bütün şehirlerden bütün öğrencileri davet ediyor. Sadece Çanakkale değil, bütün Türkiye'deki öğrenciler, özellikle İstanbul, İstanbul'a yakın şehirlerden vatandaşlar buraya gelip kendi oyunu verip bizim devletteki değişikliğe, değişime katkısında, katkıda bulunuyor. 20 senedir bir şey değişmiyor. Ben olumlu bir şeyler bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:49
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme ''Güle güle'' dedi
11:43
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:33
Saran’a söz vermiş Tedesco’nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
11:22
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay Belki de takımını şampiyon yaptı
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:55
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
Validen tartışma yaratan sözler: 5 yaşındaki çocuğun kız mı erkek mi olduğunu anlamıyorum
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
