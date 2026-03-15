Kazakistan\'da Anayasa Referandumu Başladı

Kazakistan halkı, bugün yeni anayasa taslağını oylamak için sandığa gidiyor. Anayasanın yüzde 84'ünün değiştirilmesinin öngörüldüğü referandum kapsamında Türkiye'de Kazakistan vatandaşları için 4 ayrı noktada sandık kuruldu. Bu sandıklardan biri de İstanbul Bakırköy'de bulunan Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda yer aldı. Büyük çoğunluğunu eğitim için Türkiye'de bulunan öğrencilerin oluşturduğu Kazakistanlı seçmenler, sabah saat 07.00 itibarıyla konsolosluk binasına gelerek 419 numaralı sandıkta oylarını kullandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşayan Kazakistan vatandaşlarının saat 20.00'ye kadar konsolosluğa gelerek oy kullanabileceği belirtildi.

'VATANDAŞLARIMIZ GELİP OYLARINI VERMEKTEDİR'

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Referandumla ilişkin şunu diyebiliriz; bugün de yurt dışında farklı ülkelerde Kazakistan vatandaşlarının oy haklarını kullanmak için referandumla ilgili sandıklar açılmıştır. 419 numaralı sandık, İstanbul'da açılan bir sandık. Gördüğünüz gibi sabah sandık çalışma saati saat 07.00'de başladı, akşam 20.00'ye kadar sandıklar açık kalacak. Sabahtan itibaren çok aktif vatandaşlarımız gelip oylarını vermektedir. Şimdiye kadar kardeş Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan eğitim gören öğrencilerimiz, gençlerimiz, vatandaşlarımız gelip oylarını kullanmaktadır. Bu referandumun amacı Kazakistan'da anayasanın değişimiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ REFERANDUM'

Nuriddin Amankul, "Ülkemiz için çok önemli referandum. Birkaç ay boyunca gerekli çalışmalar yapılmıştır. Cumhurbaşkanımızın kararına göre anayasanın değişip değişmeyeceğine seçimde halk, millet karar verecektir. O yüzden halk arasında, milletin arasında bugün oylarını kullanmak için referandum yapılıyor. Referandum bugün aynı gün hem ülkemizde yapılıyor hem yurt dışında yapılıyor. Yurt dışındaki sandıklar Kazakistan diplomatik misyonlarında kurulmuş. Türkiye genelinde 4 tane sandık var" dedi.

'SAAT 20.00'YE KADAR SANDIK AÇIK OLACAK'

Amankul, "Gördüğünüz gibi sabahtan itibaren çok aktif katılım var. Vatandaşlarımız Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na bağlı olan farklı illerden gelmektedir. Sabahtan itibaren Bolu'dan, Sakarya'dan, Düzce'den gelen vatandaşları gördüm. Onlar oy haklarını kullanmaktadır. Akşam saat 20.00'de sandıklar kapandıktan sonra sonuçlar ülkemize gönderilecek ve son karar ülkemizde belli olur"" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN OY KULLANACAĞIZ'

Öğrenci Almat Sagatdinov, "Bugün oy kullanacağız. Bu bütün vatandaşları ilgilendiriyor. O yüzden herkesin katılımı çok önemli. 'Evet' olsun 'hayır' olsun, herkes oy kullanmalı. Ben açıkçası Cumhurbaşkanının yaptığı bu yenilikleri destekliyorum. Çünkü öncesinde içeriğiyle tanıştım. O yüzden iyi değerlendiriyorum, iyi diyorum. İçeriğini bildiğim için de iyi bakıyorum. Herkes o yüzden gelmeden önce herkes tanışmalı ve oyunu o şekilde kullanmalı" dedi.

'VATANDAŞLAR KENDİ OYUNU VERİP BİZİM DEVLETTEKİ DEĞİŞİKLİĞE KATKIDA BULUNUYOR'

Öğrenci Akikat Dimagambetov, "Çanakkale'den geliyorum. Oy kullanmak için referanduma geldik. Konsolosluk bütün şehirlerden bütün öğrencileri davet ediyor. Sadece Çanakkale değil, bütün Türkiye'deki öğrenciler, özellikle İstanbul, İstanbul'a yakın şehirlerden vatandaşlar buraya gelip kendi oyunu verip bizim devletteki değişikliğe, değişime katkısında, katkıda bulunuyor. 20 senedir bir şey değişmiyor. Ben olumlu bir şeyler bekliyorum" diye konuştu.