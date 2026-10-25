Amedspor\'un 2-1\'lik galibiyeti Cizre\'de havai fişekli gerginliğe sahne oldu

Trendyol Süper Lig'de Amedspor'un Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmesinin ardından Cizre'de yapılan kutlamalar, grupların birbirine havai fişek atmasıyla gergin anlara sahne oldu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Cizre'de cadde ve sokaklara çıkan Amedspor taraftarları, galibiyet sevincini araçlarıyla şehir turu atarak ve havai fişek patlatarak kutlamaya başladı. Kutlamaların adresi olan kent merkezindeki Dörtyol Kavşağı'nda ise kısa süre sonra hareketli anlar yaşandı.

Kalabalığın arasında havai fişekli gerginlik

Dörtyol Kavşağı'nda toplanan bazı gruplar, kutlama amacıyla patlatılan havai fişekleri karşılıklı olarak birbiri üzerine fırlatmaya başladı. Gösterinin bir anda fiili saldırıya dönüşmesiyle alanda bulunan yüzlerce vatandaş büyük bir korku ve panik yaşadı. Fişeklerin hedefi olmaktan kıl payı kurtulan gençlerin ve çocukların kaçışma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

"Can güvenliğimiz yok, havai fişekler yasaklansın"

Kutlamaların bilinçsizce yapıldığını ve büyük tehlike saçtığını belirten vatandaşlar, "Galibiyet sevinci yaşamak herkesin hakkı ancak bu durum kutlama olmaktan çıkıp can güvenliğimizi tehdit eden bir boyuta ulaşıyor. Çoluk çocuk dışarıdayken kafamızın üstünde havai fişekler patlıyor. Daha büyük bir facia yaşanmadan, bu tür sokak kutlamalarında havai fişek satışının ve kullanımının kesinlikle yasaklanmasını istiyoruz" diyerek gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Geçmişteki yaralanmalar hafızalarda

Öte yandan, Cizre'de daha önce düzenlenen benzer kutlamalarda kontrolden çıkan havai fişeklerin isabet etmesi sonucu bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana gelmiş, bir itfaiye eri ile bir polis memuru yaralanmıştı. Yaşanan son olayda şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar tehlikeli kutlamalara tepki gösterdi.