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Kazakistan'da hissedilen deprem anları güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Kazakistan'da hissedilen deprem anları güvenlik kamerasında

Kırgızistan'da meydana gelen ve Kazakistan'da da hissedilen 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı. Almatı kentinde yaşanan depremde şehir beşik gibi sallandı ve 44 kişi yaralandı.

Kazakistan\'da hissedilen deprem anları güvenlik kamerasında
23.01.2024 - 22:58,  Güncelleme: 23:01
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- Kazakistan'da da hissedilen deprem anları güvenlik kamerasında

ALMATI - Kırgızistan'da yerel saatle 00.09 sıralarında meydana gelen ve Kazakistan'da da hissedilen 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırgızistan'ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem Kazakistan'da da hissedilmişti. Depremden etkilenen Kazakistan'ın Almatı kentinde güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Şehrin deprem nedeniyle beşik gibi sallandığı anlaşılan görüntüde, korkutan depremin bir dakikadan uzun sürdüğü kaydedildi.

Şiddetli deprem Kazakistan'ın yanı sıra Özbekistan ve Tacikistan'da da hissedilmişti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, deprem nedeniyle 44 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise depremde can kaybı ve hasar olmadığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA
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