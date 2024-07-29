Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için kapsamlı bir plan kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için kapsamlı bir plan kabul etti

Kazak hükümeti, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için 2024-2028 döneminde denizcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir planı kabul etti. Plan kapsamında, Aktau ve Kurık limanlarının büyük deniz taşımacılığı ve lojistik kümesine dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden geçen konteyner kapasitesinin artırılması, kargo terminalleri ile uluslararası taşımacılık lojistiğinin geliştirilmesi ve idari engellerin azaltılması amaçlanıyor. Yük hacmi, 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 65 artarak 2,1 milyon tona ulaşmıştır.

29.07.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazak hükümeti, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için "2024-2028 döneminde denizcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir plan" kabul edildiğini bildirdi.

??????? Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu plan kapsamında, ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Aktau ve Kurık limanlarının büyük deniz taşımacılığı ve lojistik kümesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Böylece Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden geçen konteyner kapasitesinin artırılması, kargo terminalleri ile uluslararası taşımacılık lojistiğinin geliştirilmesi ve idari engellerin azaltılması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra Kurık Limanı'nın alanının genişletilmesi, Aktau Limanı'nda da konteyner merkezinin inşa edilmesi planlanıyor.

Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacmi, 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 65 artarak 2,1 milyon tona ulaştı, 2023'te söz konusu sayı 3 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Hazar Denizi, Denizcilik, Kazakistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için kapsamlı bir plan kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:15:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için kapsamlı bir plan kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement