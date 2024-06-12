Kazakistan ile Güney Kore Arasında Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Anlaşması - Son Dakika
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Kazakistan ile Güney Kore Arasında Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Anlaşması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü ağırlayarak genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkileri daha da geliştirme konusunda anlaşma sağladı. İki lider, işbirliğini güçlendirmek ve yeni etkileşim alanları belirlemek için görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, altyapı, finans, enerji, çevre, otomotiv ve havacılık endüstrileri, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda kapsamlı işbirliği yapma konusunda mutabık kaldılar. Ziyaret sırasında 11 işbirliği belgesi imzalandı.

12.06.2024 17:01
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Kazakistan ile Güney Kore arasında genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ikili ilişkileri daha da geliştirme konusunda anlaşma sağlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere ülkeye gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşıladı.

Tören sonrası önce baş başa sonra heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Tokayev ve Yoon, iki ülke arasındaki ilişkileri genişletilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde yeni bir düzeye taşıma niyetlerini dile getirdi.

Tokayev ve Yoon, müzakerelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kore ile işbirliğini takdir ettiklerini kaydeden Tokayev, "Bugün genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda anlaştık ve yeni etkileşim alanlarını belirledik. En önemlisi, birbirimize her zaman destek olacağımızı teyit ettik." dedi.

Tokayev, Güney Kore'nin Kazakistan'ın en büyük 5 yatırımcısından biri olduğuna işaret ederek "Kazakistan'da 700'den fazla Güney Kore sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Bunların arasında Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Doosan, Posco gibi küresel şirketler var." diye konuştu.

Öncelikle altyapı, finans, enerji, çevre, otomotiv ve havacılık endüstrileri, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda kapsamlı işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Tokayev, Kazakistan pazarına gelmek isteyen Güney Koreli şirketler için uygun koşullar yaratmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Tokayev, halihazırda 1000'den fazla Kazakistanlı öğrencinin Güney Kore'de eğitim gördüğünü belirterek "Bilim ve teknoloji alanında işbirliğini artırma konusunda mutabakata vardık. Türkistan'da Kore'nin Wusong Üniversitesinin şubesinin açılması konusu değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Yakında Astana ile Seul arasında doğrudan uçak seferlerinin başlayacağını belirten Tokayev, Kazakistan'daki 120 bin etnik Korelinin ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığına ve bu bağlamda iki ülke arasında düzenli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi konusunda da anlaştıklarını kaydetti.

Güney Kore lideri Yoon ise bu sene iki ülke arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin kuruluşunun 15. yıl dönümünü kutladıklarını dile getirerek "Kore Cumhuriyeti, temel stratejik ortağımız Kazakistan ile birlikte el ele daha parlak ve daha müreffeh bir geleceğe doğru ilerleme konusunda kararlıdır." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile stratejik ortaklığın etkinliğini artırma konusunda mutabık olduklarını kaydeden Yoon, ayrıca elektrik sektörü ve kritik hammaddelerin tedarikine ilişkin bir dizi anlaşma sağlandığını bildirdi.

Ziyaret kapsamında Kazakistan ile Güney Kore arasında 11 işbirliği belgesi imzalandı.

Kaynak: AA

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