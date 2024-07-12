Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında ortak tatbikat düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında ortak tatbikat düzenlendi

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan askeri birliklerinin katılımıyla yapılan 'Birleştik-2024' ortak tatbikatı için resmi açılış töreni düzenlendi. Tatbikata 5 ülkeden 4 bine yakın asker katılıyor.

12.07.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan askeri birliklerinin katılımıyla yapılan "Birleştik-2024" ortak tatbikatı için resmi açılış töreni düzenlendi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da gerçekleştirilen törende, tatbikata katılan 5 ülkenin askeri birlikleri, heyet başkanları ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri komutanları ile personeli yer aldı.

Törende, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın milli marşları çalındı, tatbikata katılan askeri birlikler bayraklarıyla geçit yaptı. Kazakistan ve Azerbaycan savaş gemilerinin mürettebatı da limanda kendilerini izleyen kent sakinlerini selamladı.

Kazakistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sultan Kamaletdinov, törendeki konuşmasında, tatbikata katılan ülkelerin birbirlerine güven duyan, yakın ve dostane ilişkileri olduğunu belirtti.

Kamaletdinov, tatbikatın, askeri komuta ve kontrol organlarının tutarlılık düzeyini artıracağını, yasa dışı silahlı grupları ortadan kaldırmak için muharebe eğitimi görevlerini yerine getirirken silahlı mücadele yürütme yöntemlerinin test edilmesine olanak sağlayacağına işaret ederek, " Orta Asya'nın 4 ülkesi ile Azerbaycan'ın askeri birliklerinin katılımıyla böyle bir tatbikat ilk kez yapılıyor. Bu, devletlerimizin güvenlik ve istikrarın sağlanması dahil olmak üzere iyi komşuluk ilişkilerini daha da genişletme ve güçlendirme arzusunun kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Tatbikata 5 ülkeden 4 bine yakın asker katılıyor.

Kaynak: AA

Hazar Denizi, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında ortak tatbikat düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
12:13 Bozdağ’dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım Bozdağ'dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:16:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında ortak tatbikat düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement