Kazakistan, Nükleer Santral İçin Fransa ve Çin ile Görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan, Nükleer Santral İçin Fransa ve Çin ile Görüşüyor

Kazakistan, ilk nükleer enerji santralinin inşası için Fransa ve Çin'den destek alacak.

13.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ve Çin, Kazakistan'ın ilk nükleer enerji santralinin inşasında yer almaya hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev başkanlığındaki Kazak heyetinin nükleer enerji santralinin inşasını üstlenebilecek şirketlerle görüşmeleri sürüyor.

Satkaliyev ve heyeti, bu kapsamda önce Fransa'da ardından Çin'de temaslarda bulundu.

Fransa'da dış ticaret ve enerjiden sorumlu üst düzey yetkililerle bir araya gelen Satkaliyev ve heyeti, aynı zamanda Fransız nükleer endüstrisinin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle de görüştü.

Görüşmelerde, Fransa tarafı nükleer santral inşaatı projesinin uygulanmasında Kazakistan'a destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Daha sonra Çin'in başkenti Pekin'e geçen Satkaliyev ve heyeti, burada Çin Enerji İdaresi ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanlarıyla görüştü.

Nükleer enerji, petrol ve gaz, elektrik enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında iş birliğinin ele alındığı görüşmede, Çin tarafı nükleer enerji santrali inşaatı projesinin hayata geçirilmesinde Kazakistan'ı desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Satkaliyev, Pekin'deki temasları kapsamında ülkesinin ilk nükleer enerji santralini inşa edebilecek "potansiyel listede" yer alan Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) Genel Müdürü Yanfeng Shen ile de bir araya geldi.

Kazakistan'da ilk nükleer enerji santrali inşası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamada, Kazakistan'a nükleer enerji santrali inşa etme konusunda tekliflerini sunduklarını söylemişti.

Ülkenin ilk nükleer enerji santralini inşa etme yönünde karar alan Kazak hükümeti, 6 Ekim'de halkın rızasını almak için referandum düzenlemiş ve sandığa gidenlerin yüzde 71,12'si "evet" diyerek nükleer enerji santralinin kurulmasını desteklemişti.

Kazakistan Enerji Bakanlığı da nükleer enerji santrali inşaatı için potansiyel şirketlerle görüşmeleri resmen başlattıklarını, nihai kararın 2025'te verileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de santralin inşası için en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerden oluşacak uluslararası bir konsorsiyumun kurulmasını istediğini dile getirmişti.

Halihazırda Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşasını üstlenebilecek potansiyel şirketler arasında Rusya'nın Rosatom'u, Güney Kore'nin KHNP'si, Fransa'nın EDF ve Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nükleer Santral, Kazakistan, Fransa, Enerji, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan, Nükleer Santral İçin Fransa ve Çin ile Görüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:34:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan, Nükleer Santral İçin Fransa ve Çin ile Görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.