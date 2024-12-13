Kazakistan, Nükleer Santral İçin Fransa ve Çin ile Görüşüyor

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Fransa ve Çin, Kazakistan'ın ilk nükleer enerji santralinin inşasında yer almaya hazır olduklarını bildirdi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji Bakanı Almasadam Satkaliyev başkanlığındaki Kazak heyetinin nükleer enerji santralinin inşasını üstlenebilecek şirketlerle görüşmeleri sürüyor.

Satkaliyev ve heyeti, bu kapsamda önce Fransa'da ardından Çin'de temaslarda bulundu.

Fransa'da dış ticaret ve enerjiden sorumlu üst düzey yetkililerle bir araya gelen Satkaliyev ve heyeti, aynı zamanda Fransız nükleer endüstrisinin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle de görüştü.

Görüşmelerde, Fransa tarafı nükleer santral inşaatı projesinin uygulanmasında Kazakistan'a destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Daha sonra Çin'in başkenti Pekin'e geçen Satkaliyev ve heyeti, burada Çin Enerji İdaresi ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanlarıyla görüştü.

Nükleer enerji, petrol ve gaz, elektrik enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında iş birliğinin ele alındığı görüşmede, Çin tarafı nükleer enerji santrali inşaatı projesinin hayata geçirilmesinde Kazakistan'ı desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Satkaliyev, Pekin'deki temasları kapsamında ülkesinin ilk nükleer enerji santralini inşa edebilecek "potansiyel listede" yer alan Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) Genel Müdürü Yanfeng Shen ile de bir araya geldi.

Kazakistan'da ilk nükleer enerji santrali inşası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamada, Kazakistan'a nükleer enerji santrali inşa etme konusunda tekliflerini sunduklarını söylemişti.

Ülkenin ilk nükleer enerji santralini inşa etme yönünde karar alan Kazak hükümeti, 6 Ekim'de halkın rızasını almak için referandum düzenlemiş ve sandığa gidenlerin yüzde 71,12'si "evet" diyerek nükleer enerji santralinin kurulmasını desteklemişti.

Kazakistan Enerji Bakanlığı da nükleer enerji santrali inşaatı için potansiyel şirketlerle görüşmeleri resmen başlattıklarını, nihai kararın 2025'te verileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de santralin inşası için en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerden oluşacak uluslararası bir konsorsiyumun kurulmasını istediğini dile getirmişti.

Halihazırda Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşasını üstlenebilecek potansiyel şirketler arasında Rusya'nın Rosatom'u, Güney Kore'nin KHNP'si, Fransa'nın EDF ve Çin'in Ulusal Nükleer Şirketi bulunuyor.