Kazakistan, Yabancı Bankalardan 1 Milyar Dolar Kredi Alacak - Son Dakika
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Kazakistan, Yabancı Bankalardan 1 Milyar Dolar Kredi Alacak

Kazakistan, bütçe açığını kapatmak için 3 uluslararası bankadan toplam 1 milyar dolar kredi onayladı.

12.12.2024 18:18
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Kazakistan, bütçe açığını kapatmak için Asya Kalkınma Bankası ile 350 milyon dolar, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 350 milyon dolar ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile 600 milyon dolarlık kredi anlaşmalarını onayladı.

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato'nun haftalık genel oturumunda, uluslararası bankalardan kredi alınmasını öngören anlaşmalar onaylandı.

Buna göre, Asya Kalkınma Bankası 52,3 milyar Japon yeni (350 milyon dolar), Asya Altyapı Yatırım Bankası 52,7 milyar yen (350 milyon dolar) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ise 85 milyar yen (600 milyon dolar) tutarında Kazakistan'a kredi sağlayacak.

Senatör Sergey Karplyuk, oturumda yaptığı konuşmada, böylece Kazakistan'ın 3,6 trilyon tenge veya ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2,7'si olarak öngörülen bütçe açığını finanse etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kazakistan Maliye Bakanı Madi Takiyev de kredi için para birimi olarak Japon yeni seçilmesinin Japonya'daki tarihsel düşük faiz oranı ile Kazak tengesi ile yen arasındaki yakın korelasyondan kaynaklandığını söyledi.

Takiyev, bu fonların ülkede ulaştırma altyapısı, sanayi, eğitim ve diğer öncelikli alanların finansmanı için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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