Kazan'da düzenlenen 3. Gençlik Zirvesi sona erdi - Son Dakika
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Kazan'da düzenlenen 3. Gençlik Zirvesi sona erdi

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, dijitalleşme ve gençlik politikasının modern araçları konulu oturumla sona erdi. Zirvede, gençlik politikalarıyla ilgili sonuç bildirgesi kabul edildi.

23.08.2024 20:16
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da dün başlayan 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, "Dijitalleşme ve Gençlik Politikasının Modern Araçları" oturumuyla sonlandı.

Kazan City Hall binasında Tataristan hükümeti ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından organize edilen zirvenin oturumuna, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreter Yardımcısı Tarig Ali Bahit katıldı.

Gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcilerinin yanı sıra kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de yer aldığı oturumda, sonuç bildirgesi kabul edildi.

"Gençlere yönelik politika önceliğimiz"

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, zirvenin önemine işaret ederek, "Bu platform, gençlerle ilgili konuların ele alınmasına, bu alanda elde edilen tecrübenin paylaşılmasına, zirveye katılan ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine olanak sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Gençler arasındaki işbirliğinin, Rusya'nın İslam dünyası ve BRICS ülkeleri ile ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Minnihanov, bu yönde çeşitli ülkelerden genç iş insanların, bilim adamlarının, diplomatların katılımıyla etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.

Minnihanov, "Gençlere yönelik politika, Tataristan Cumhuriyeti ve genel olarak Rusya'nın insan sermayesinin geliştirilmesi sürecinde önceliğimiz." dedi.

"Filistinli gençlerin desteklenmesi gerekiyor"

ICYF Başkanı Ayhan, gençlerin, devletin ekonomi ve siyaset alanında önemli rol oynadığını belirterek, "Gençler, devletlerimizin geleceğini belirleyecek. Devletin geleceğini ulusal ve uluslararası çapta başarılı şekilde inşa etme sorumluluğu gençlere ait. Bu anlamda, gençlerin gelişen teknoloji araçlarını kullanması önemli." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Ayhan, "Gazze'de soykırım yaşanıyor. Filistinli kardeşlerimizin Gazze'de kabus yaşadığını unutmamalıyız. Onlara yönelik uygulanan şiddet eylemlerini ve adaletsizliği kınamalıyız. İşgal altındaki Gazze'de uluslararası hukuk ve tüm insani normlar ihlal ediliyor." dedi.

Filistin halkının yıllarca acı çektiğini belirten Ayhan, Filistinli gençlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İİT Genel Sekreter Yardımcısı Bahit de Filistin halkına desteğin sağlanması gerektiğini belirterek "Filistin halkı, barış içinde yaşamayı hak ediyor." ifadesini kullandı.

Minnihanov, ICYF Başkanı Ayhan ile görüştü

Tataristan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Minnihanov, ICYF Başkanı Ayhan ile 3. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede zirvenin, ICYF'nin desteği ile düzenlendiğine dikkati çeken Minnihanov, Ayhan'a Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasındaki ortaklık kapsamında yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazan'da düzenlenen 3. Gençlik Zirvesi sona erdi - Son Dakika

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