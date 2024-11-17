Kazaya müdahale eden polislere TIR çarptı: 1 şehit, 1 polis yaralı

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MALATYA'da talaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. İhbarla olay yerine gelen ve kazaya müdahale eden polis ekiplerine başka bir TIR çarptı. Kazada polis memuru Lütfü Beykoz şehit oldu, mesai arkadaşı Mehmet Hanifi Türkmen ise ağır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Sürgü- Doğanşehir karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen talaş yüklü 42 SG 386 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya müdahale ettiği sırada saman yüklü 63 L 3119 plakalı TIR, kaza yerine daldı. Kazada devrilen talaş ve samanlardan dolayı yol trafiğe kapatılırken, ekipler TIR'ın altında kalan polis memurları için arama- kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda polis memurlarından Lütfü Beykoz'un cansız bedenine ulaşıldı, ağır yaralı olarak çıkarılan mesai arkadaşı Mehmet Hanifi Türkmen ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.