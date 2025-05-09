Kazdağları'nda 500 kg Çöp Toplandı - Son Dakika
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Kazdağları'nda 500 kg Çöp Toplandı

Kazdağları'nda düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğiyle yarım saatte 500 kg çöp toplandı.

09.05.2025 19:14
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Kazdağları'nda yarım saatte yarım ton atık ve çöp topladılar

Kazdağlarından "Orman Benim" etkinliğinde doğa için el ele verildi yarım ton çöp toplandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda "Orman Benim" etkinliği kapsamında ormanlık alan çöplerden arındırıldı. Etkinlikte yarım saat içinde öğrenciler ve protokol üyeleri yarım ton atık ve çöp topladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Orman Benim" etkinliği kapsamında Kazdağları'ndaki ormanlık alanlar temizlendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, daire amirleri, İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği ve Saniye-Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar ve piknikçiler tarafından doğaya bırakılan atıklar toplandı. Katılımcılar, çevre bilinci oluşturmak ve ormanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla ellerine eldiven ve çöp poşetleri alarak temizlik yaptı.

Etkinlikte konuşan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yeşil alanların korunmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinasında Orman Benim Motosu'yla beraber, kamu kurumlarımız, öğrencilerimizle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi orman temizliği için hep birlikte bir araya geldik. Kısa bir müddet ormanımızın temizliğini yaptık ve gördük ki ne yazık ki ormanlarımız temiz tutulmuyor. Özellikle piknik yapıldıktan sonra ormanlara atıkların, çöplerin atıldığını üzülerek gördük. Gördüğünüz gibi büyük bir kısmını temizledik, temizlik yaptığımız alanda. Ama önemli olan bu alanların milli varlığımız olan, doğal varlığımız olan ormanlarımızın temiz tutulması, bu algının oluşturulması. Gençlerimize de bu algıyı oluşturduğumuza inanıyorum.

Yangınla mücadele sezonumuz başladı. Özellikle bu yangınla mücadele sezonunda ormanların temiz tutulması, cam kırıklarının yangına mahal verebilecek atıkların ormanlarımıza atılmaması gerekiyor. Yoksa aksi durumlarda, Allah korusun, biraz önce de söyledim. Milli varlığımız olan, en değerli doğal varlığımız olan bu ormanların yok olmasına sebep olabiliyor. Onarılmaz hasarlara, yararlara sebep olabiliyor. O yüzden ben başta tüm Edremitli hemşerilerimden ormanlara karşı olan duyarlılıkların artar vaziyette tüm çevreyi ve ormanlarınızı temiz tutmalarını istirham ediyorum." dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu, temizlik çalışmalarının ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kazdağları'nda 500 kg Çöp Toplandı - Son Dakika

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