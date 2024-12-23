Kazdağları'nda Kar Yağışı

Güncel

Balıkesir ve Çanakkale sınırlarındaki Kazdağları'nda geceden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla Milli Park karla kaplandı.

Soğuk havanın bölgede etkisini artırmasıyla mitolojide Bin Pınarlı İda olarak geçen Kazdağları'nda gece başlayan kar yağışı dolayısıyla Tozlu Yaylası ve Sarıkız Tepesi mevkilerindeki çam, köknar ve kayın ağaçları, beyaza büründü.

1993 yılında 2873 Sayılı Milli Park Kanunu kapsamında koruma altına alınan Kazdağı Milli Parkı'nda etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu.