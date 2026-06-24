Kazım Koyuncu 21. Yılında Anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazım Koyuncu 21. Yılında Anılıyor

24.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz müziğinin öncüsü Kazım Koyuncu, 21. ölüm yıl dönümünde anma etkinlikleriyle hatırlanıyor.

Karadeniz müziğinin özgün isimlerinden, müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında anılıyor.

Nüfusa geç kaydedilmesi nedeniyle resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de dünyaya gelen Koyuncu, Cavit ve Hüsniye Koyuncu çiftinin 6 çocuğundan beşincisiydi.

Çocukluğunda babaannesinden masallar dinleyerek büyüyen Koyuncu, "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan dinlediği türkülerle Karadeniz müziğiyle erken yaşlarda tanıştı.

Koyuncu, çocukluk günlerine ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Kitap okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer çocuklardan farklı oldum." ifadelerini kullanarak, babasının kendisi üzerindeki etkisini anlatmıştı.

Babasının aldığı mandolinle müziğe başladı

Müziğe ortaokul yıllarında babasının aldığı mandolinle başlayan sanatçı, 1989'da köyünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim görmeye başladı.

Üniversite yıllarında müzik çalışmalarına ağırlık veren Koyuncu, 1992'de Ali Enver ile "Dinmeyen" müzik grubunu kurarak profesyonel müzik yaşamına ilk adımını attı.

Daha sonra eğitimini yarıda bırakarak yalnızca müzikle ilgilenmeye karar veren sanatçı, bir dönem tiyatro oyunlarına müzik hazırladı ve Karadeniz müziğini rock müzikle birleştirerek kendine özgü tarzını oluşturdu.

Arkadaşlarıyla kurduğu Zuğaşi Berepe grubuyla çalışmalarını sürdüren Koyuncu, hem bu grupla hem de Dinmeyen ile üretimlerine devam etti.

Grubuyla "Va Mişkunan" (Bilmiyoruz) adlı ilk albümü 1995'te, "İgzas" adlı ikinci albümü 1999'da yayımlayan sanatçı, Dinmeyen grubuyla 1996'da "Sisler Duvarı" albümünü hazırladı.

"Dido" müzikseverlerin hafızasında yer etti

Karadeniz müziğinin sert ve duygusal yapısını eserlerine taşıyan Koyuncu'nun, "Dido" adlı şarkısının da yer aldığı ilk solo albümü "Viya!", 2001'de yayınlandı.

Sanatçının tanınırlığı, 2002'de yayınlanan "Gülbeyaz" dizisinin müziklerini hazırlamasının ardından daha da arttı. Konser programları yoğunlaşan Koyuncu, 2004'te ikinci solo albümü "Hayde"yi çıkardı.

Albümlerinde Türkçenin yanı sıra Hemşince, Lazca ve Gürcüce eserlere de yer veren sanatçı, Karadeniz'in kültürel çeşitliliğini müziğine taşıdı.

"Ha kanser ha konser"

Koyuncu'ya 2004'te akciğer kanseri teşhisi konuldu. Doktorların dinlenmesi yönündeki tavsiyelerine rağmen sahneden uzak kalmayan sanatçı, konser vermeyi sürdürdü.

Son konserini 4 Şubat 2005'te Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde veren Koyuncu'nun o gün söylediği "Ha kanser ha konser" sözleri hafızalarda yer etti.

Kazım Koyuncu, tedavi gördüğü hastanede 25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken hayatını kaybetti. Cenazesi, doğduğu Yeşilköy'deki köy mezarlığında toprağa verildi.

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanındı

Türkiye'nin birçok bölgesinde ve yurt dışında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, "Şair Ceketli Çocuk" lakabıyla da tanındı.

Koyuncu, bir açıklamasında bu lakabın hikayesini, "Çocukken şiirle güzel oynuyordum. Şairlerle çok uğraşıyordum. Bir ceket yaptırmak istedim o zamanlar, İstanbul'a gelirken, şair ceketi..." sözleriyle anlatmıştı.

Gençlerin hayallerinin ve cesaretinin önemine vurgu yaptığı bir röportajında ise şunları söylemişti:

"Belirli bir yaştan sonra, hayatla bire bir bağlantı içerisine girdikten sonra o hayata bir şey katamayacağımızı düşünüyorum. Bu biraz ağır bir konuşma olabilir ama askerliğini bitirmiş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, çalışan bir insan risk almaz. Çok bağımsız, çok acayip fikirler kurup onların peşinden gitmez. Oysa hayatı bir ileriye götüren şey hayallerimiz. Hayallerimizi gerçekleştiren şey ise cesaretimiz. Gençken insan cesur olabiliyor. Ben onların hayatını çok önemsiyorum. Çünkü hayat oradan yeni bir şekil alabilir. Onların fikirlerinden, yanlışlarından ve doğrularından hayat bir yere ulaşabilir. Yetişkinlerin doğrularıyla gençlerin yanlışları arasında çok büyük bir fark yok yani en kötü olasılıkla yetişkinlerin yaptığı doğrular kadar önemlidir, gençlerin yanlışları."

Doğru bildiği şeyleri söylemekten çekinmeyen Koyuncu, bir başka röportajında da "Bence bir sanatçının ya da şarkıcının çok cesur olması gerekiyor. Cesaretin ve çalışma arzun varsa hiçbir sorun yok, en fazla para kazanamazsın. Bir albümün satmaz ya da 1 milyon satar. Bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Çok büyük bir popülaritem yok. O yüzden biz bize yetebiliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Müziğinin yanı sıra çevre ve toplumsal konulardaki duyarlılığıyla da tanınan Koyuncu, ölümünün ardından düzenlenen konserler ve anma etkinlikleriyle hatırlanmaya devam ediyor.

Paluri Arzu Kal Demirçi, sanatçının vefatının ardından, onunla ilk karşılaşmasından son anına kadar süren dostluğunu anlattığı "Şair Ceketli Çocuk: Kazım" adlı kitabı kaleme aldı.

Kaynak: AA

Kazım Koyuncu, Kültür Sanat, Karadeniz, Edebiyat, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazım Koyuncu 21. Yılında Anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

11:33
Ne diyeceği merak konusuydu Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:18
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:46:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kazım Koyuncu 21. Yılında Anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.