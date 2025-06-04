Kazım Kurt: CHP\'ye Kayyum Atanması Halinde Direnç Gösteririz

(ESKİŞEHİR) - CHP'nin 38. Kurultayı'na yönelik şaibe iddialarına ilişkin konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "CHP'ye kayyum atanması halinde benim gibi düşünen pek çok insanla genel merkeze gidip o kayyumu oraya sokmama noktasında direnç gösteririz. Birileri kayyum olarak göreve gelip, partiyi dizayn edeyim diye bir düşünceye kapılıyorsa bizim cesedimizi çiğnemeden partiye giremez" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultayı'na yönelik şaibe iddiaları ve önceki dönem genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve geleceğine yönelik iddialar hakkında konuştu.

Şaibe iddialarını iftira olarak nitelendiren Başkan Kurt, "Bu partimize atılan en büyük iftiralardan birisidir. CHP kurultayında bir şaibe iddiası bile CHP'nin tarihindeki namuslu, dürüst kurultay delegelerine büyük hakarettir. Ben yıllardan beri kurultay delegeliği yaparım. Kurultaylarda siyasi kulislerin içinde olurum. Hiçbir kurultayda kurultay delegelerimizin para alışverişinde, menfaat alışverişinde olduğunu duymadım, görmedim. Böyle bir yakıştırmayı şiddetle reddederim. Bunu kim söylüyorsa söylesin, eski genel başkanın açıktan söylememesine rağmen bazı tavırları sanki şaibe iddiasını destekliyormuş gibi bir algı var. Bunun düzelmesi gerektiğini düşünenlerdenim" diye konuştu.

"38. Kurultay'ın tüm sorumluluğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır"

38. Kurultay'ın tüm sorumluluğunun Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Sayın Kılıçdaroğlu 10 yıldan fazla CHP'de genel başkanlık yapmış. Bütün kongreleri bütün seçimleri organize etmiş bir kişidir. 38. Kurultay'da kurultay divan başkanı seçilinceye kadar olan işlerin tümünden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sorumludur. Kurultayın düzenlenmesi, kurultay salonunun belirlenmesi, kurultay sürecinde kimin, hangi otelde kalacağı, kimin hangi yerde yemek yiyeceğine kadar düzenleme görevi mevcut yönetimindir. Divan oluşunca o iş biter. Divan çalışma süreci de 3 saatlik bir süre. Ondan sonra da divan görevini seçim kuruluna devreder. Dolayısıyla bu 3 saatlik süre içinde divan başkanlığını yapan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kurultayın düzenlenmesine ya da oluşumuna bir şaibe karıştırma şansı yoktur" diye konuştu.

"Açıklama yapmaması bence iyi niyetli bir hareket değil"

Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmamasının iyi niyetli olmadığını söyleyen Kurt, "İddiaların bir kısmı yönlendirmiştir delegeleri diyor, basını yönlendirmiştir. Kongrelerde zaten siyaset böyle yapılır. Kulislerle yapılır. Yönlendirmelerle yapılır. İnsanlar birbirini ikna eder düşüncesi doğrultusunda. Ama asla ve asla bir parasal alışveriş söz konusu olmaz. Nitekim bu ifadelerde de hiç kimse ben para aldım, para verdim, parayı gördüm demiyor. Duydum diyor. Bu tür bir tartışmanın içine CHP'nin çekilmesi yanlıştır. Sayın genel başkana ısrarla bu işlerde şaibe olmamıştır diye bir açıklama yapın denmesine rağmen bu açıklamayı yapmaması bence iyi niyetli bir hareket değildir" şeklinde konuştu.

"Genel merkeze gidip kayyumı oraya sokmayız"

Olası bir kayyum tehlikesine yönelik de konuşan Kurt, "CHP'ye bir kayyum atanması halinde ben, benim gibi düşünen pek çok insanla beraber genel merkeze gidip o kayyumu oraya sokmama noktasında direnç gösteririz. Çünkü bunu yapan da yaptıran da belli çevrelerdir. CHP'den birileri kayyum olarak göreve gelip, partiyi yeniden dizayn edeyim diye bir düşünce içine kapılıyorsa o bizim cesedimizi çiğnemeden partiye giremez" ifadelerini kullandı.