KBB Uzmanının Ölümü: Adalet Beklentisi

KBB Uzmanının Ölümü: Adalet Beklentisi
07.08.2025 15:09
Op. Dr. Aksın Serarslan, saçma isabeti sonucu 4 yıl sonrası öldü; kardeşi adalet talep etti.

ORDU'da evinin balkonunda çiçek sularken başına isabet eden saçma nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 4 yıl sonra yaşamını yitiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın (51) kardeşi Ulaş Serarslan (47), "Fail 9-10 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Ağabeyim şu an mezarda ama bu olayı gerçekleştiren kişi yaklaşık 3 yıldır dışarıda ve özgürce hayatını yaşıyor. Umarım bundan sonra adalet yerini bulur" dedi.

Olay, 13 Aralık 2021'de Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatsa ilçesinde özel bir hastanede görevli KBB Uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın, evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başına saçma isabet etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serarslan, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada kafa travması teşhisi konulan Aksın Serarslan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Serarslan daha sonra buradan da Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye nakledildi. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahı kullanan kişinin Lami A. olduğunu belirledi. Ekipler Lami A.'nın olay sırasında tüfeğiyle atış talimi yaptığını, boş arsada cam şişeleri hedef aldığını ve bu sırada yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Serarslan'a saçma isabet etiğini tespit etti. Lami A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Lami A., son olarak verilen kararda 8 yıl 12 ay ceza aldı ve yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra 11 Ekim 2022'de adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliye edildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Op. Dr. Aksın Serarslan, 5 Ağustos'ta 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti.

'AĞABEYİM MEZARDA, FAİLİ DIŞARIDA ÖZGÜRCE YAŞIYOR'

Op. Dr. Aksın Serarslan'ın kardeşi Ulaş Serarslan, daha ağır bir ceza istediklerini belirterek, "Yaklaşık 4 yıl önce 12 Aralık 2021'de ağabeyim, evinin balkonunda çiçekleriyle uğraşırken bir kör kurşunun hedefi oldu ve başından yaralandı. O tarihten bu yana yoğun bakım süreci yaşadı ve maalesef bu hafta başında kendisini kaybettik. Şu an anlatması bu kadar kolay gelse bile bu 4 sene içerisinde binlerce acı ve çile yaşadık. Hem psikolojik hem de tıbbi açıdan çok zor bir süreçti. Belki bu olay bir kişinin başına geldi ama yakınındaki onlarca kişi de bu olaydan etkilendi. Kendisinin 3 çocuğu var. Çocukların psikolojileri çok ciddi manada etkilendi. Okul hayatları etkilendi. Maddi ve manevi her şekilde etkilendiler. Kardeşi olarak bu süreçte ağabeyimi yoğun bakımda takip ettim. Defalarca ölümden döndü. Böyle acı bir olayın yanında olayın büyük bir bilinçsizlik sonucu olması da bizi daha fazla üzüyor. Umarım böyle bir şey kimsenin başına gelmez. Bunun için gerekli önlemlerin bir an önce alınması ve bu olayların önüne geçilmesi için çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Caydırıcı cezalar ve yaptırımlar olmalı. Bizim başımıza gelen olayda, fail 8 yıl 12 ay ceza aldı ama sadece 9-10 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverildi. Ağabeyim şu an mezarda ama bu olayı gerçekleştiren kişi yaklaşık 3 yıldır dışarıda ve özgürce hayatını yaşıyor. Umarım bundan sonra adalet yerini bulur. Bir an önce cezasını artarak çeker. Kanunların izin verdiği ölçüde en yüksek cezayı alır. Bundan sonra da benzer olayları yaşayanlar için belki kanunların değişmesiyle bu gibi durumlara özel kanunlar çıkartılarak cezaların daha fazla olması sağlanabilir. Bizim bir canımız gitti ama umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Gelirse de inşallah adalet yerini daha erken bulur. En azından yürekler biraz daha soğur. Ne ceza verilirse verilsin bir can kaybını yerine getiremez ama yapan kişinin de yanına kar kalmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

