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KBÜ, su verimliliği seferberliğine destek için stadyum zeminini suni çime çevirdi - Son Dakika
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KBÜ, su verimliliği seferberliğine destek için stadyum zeminini suni çime çevirdi

Karabük Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan su verimliliği seferberliğine destek amacıyla kampüs içindeki stadyumun zeminini çimden suniye çevirdi. Su tasarrufu sağlayan bu proje ile çim saha bakım maliyetleri ortadan kalkarken, üniversite öğrencileri, akademik ve idari personel ile Karabük halkı için yeni bir spor alanı oluşturuldu.

KBÜ, su verimliliği seferberliğine destek için stadyum zeminini suni çime çevirdi
29.12.2023 - 15:10,
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Karabük Üniversitesi (KBÜ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "Bir damla da sen ol" su verimliliği seferberliğine destek için kampüs içindeki 25 bin kişilik stadın zeminini çimden suniye çevirdi.

Zemini suni çime dönüştürülen Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nun açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, su verimliliği seferberliğine Karabük Üniversitesi olarak dahil olduklarını söyledi.

Çim saha bakım maliyetlerini tamamen ortadan kaldırdıklarını belirten Kırışık, "Bu projemizle çim saha için kullanılan günlük 350 ton suyu tamamen tasarruf etmiş olmaktayız. Suni çim, sahanın kendi maliyetini 3-4 sene içerisinde tamamen karşılayacağı görülmektedir. Çim sahanın haftada bir günden fazla kullanılması oldukça zordur. Kullanım kolaylığı ve yaygınlığı açısından üniversite öğrencilerimize, akademik, idari personelimize ve Karabük halkımıza her gün her saat kullanabilecekleri yeni bir spor alanı daha kazandırmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, akademik personel ile idari personel arasında dostluk maçı yapıldı.

Kaynak: AA
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