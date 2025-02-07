KDC, BM'den Soruşturma Komisyonu Talep Etti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Birleşmiş Milletler'e (BM) ülkesindeki insan hakları ihlallerini incelemek üzere uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

KDC'deki insan hakları durumuyla ilgili BM İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen özel oturumda konuşan Muyaya, bu oturumun, Ruanda Savunma Kuvvetleri ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun, Kuzey-Kivu eyaletindeki sivillere yönelik kitlesel insan hakları ihlalleri ve saldırılarının acil durumuna bir cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Saldırıların kasıtlı olarak savunmasız insanları hedef aldığını vurgulayan Muyaya, "Ruanda Savunma Güçleri ve vekilleri, barınma alanlarını askeri hedeflere dönüştürerek, elektriğin olmadığı Goma'da kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere binlerce masum insanın hayatını tehlikeye atmış, uluslararası insancıl hukuk ilkeleri sistematik olarak ihlal edilmiştir." diye konuştu.

Muyaya, Goma'nın işgaline yol açan saldırıda en az 3 bin kişinin öldüğünü, 3 bin kişinin de yaralandığını belirterek, "Ruanda, sivilleri tarifsiz acılara maruz bırakan ihlallerin doğrudan sorumlusudur." dedi.

KDC'de işlenen insan hakları ihlallerini incelemek üzere uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulunan Muyaya, "Komisyon, bu suçlardan kimin sorumlu olduğu gerçeğini ortaya çıkarma ve sorumluların hesap vermesini sağlayacak tavsiyelerde bulunma yetkisine sahip olmalıdır." ifadesini kullandı.

Muyaya, Goma'ya derhal ve sınırsız insani yardım erişimini sağlamanın hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Konseyi, Ruanda'yı işlediği savaş suçlarından ve insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu tutmaya çağıran Muyaya, "Başta Ruanda olmak üzere bazı devletlerin müdahalesini kesinlikle reddediyoruz. Topraklarımızda faaliyet gösteren silahlı gruplara lojistik, askeri ve mali destek sağlamışlardır." diye konuştu.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı bir propaganda" olduğunu savunarak, çatışmaların devam ettiğini duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.