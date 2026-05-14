KDC'de 26,5 Milyon Kişi Gıda Güvensizliğiyle Yüz Yüze

14.05.2026 18:16
Kongo'da gıda güvensizliği artarken, 3,6 milyon kişi kritik seviyede yetersizlik yaşıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaklaşık 26,5 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliği yaşadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, ülkede yaklaşık her dört kişiden birinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi.

Raporda, 26,5 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliği yaşadığı, 3,6 milyondan fazla kişinin kritik seviyede gıda yetersizliğiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Özellikle ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu, Güney Kivu, Ituri ve Tanganyika eyaletlerinde durumun ağırlaştığına işaret edilen raporda, bu bölgelerde yaklaşık 9,9 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı aktarıldı.

Silahlı çatışmalar, yerinden edilmeler, ekonomik baskılar, yüksek gıda fiyatları ve insani yardıma erişimde yaşanan sorunların krizi derinleştirdiği belirtilen raporda, ülke genelinde 7,8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Çok sayıda kişinin evlerini, tarım arazilerini, hayvanlarını ve gelir kaynaklarını kaybettiğine değinilen raporda, bozulan tedarik zincirleri, kötü yol altyapısı ve sağlık sistemindeki aksaklıkların da insani yardım faaliyetlerini zorlaştırdığının altı çizildi.

Kolera, kızamık ve mpox salgınlarının kırılgan topluluklar üzerindeki baskıyı artırdığı belirtilen raporda, yaklaşık 4,18 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Bunlardan 1,3 milyondan fazlasının ağır akut yetersiz beslenme riski altında bulunduğu kaydedilen raporda, 1,5 milyondan fazla hamile ve emziren kadının da akut yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

BM'nin KDC için hazırladığı 2026 İnsani İhtiyaç ve Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 34 finanse edildiğine dikkat çekilen raporda, insani yardımın mevcut ihtiyaçların oldukça gerisinde kaldığı vurgulandı.

Raporda, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardım erişiminin artırılması ve tarım sektörüne destek sağlanmasının krizin hafifletilmesi açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

BM'ye göre, el değmemiş yaklaşık 24 trilyon dolarlık zengin yer altı rezervine sahip ülkede gümüş, bakır, kobalt, altın, koltan ve elmas, çıkarılan onlarca kıymetli madenden sadece bazıları olarak öne çıkıyor.

Özellikle ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı gruplar ile güvenlik güçleri arasında yıllardır süren çatışmaların temel nedenleri arasında bu kaynakların kontrolü de yer alıyor.

Ülkede devam eden çatışmalar milyonlarca kişinin yerinden edilmesine, tarımsal üretimin aksamasına ve insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

