KDC'de Ebola Salgını İçin Acil Destek Çağrısı - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını İçin Acil Destek Çağrısı

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DSÖ, Kongo'daki Ebola salgınının müdahale kapasitesini aştığını ve acil destek gerektiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının boyutunun mevcut müdahale kapasitesini aştığını bildirerek, "acil mali ve operasyonel destek" çağrısı yaptı.

DSÖ Araştırma ve Geliştirme Planı Başkanlığını vekaleten yürüten Vasee Moorthy, Cenevre'de gazetecilere, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moorthy, "Bu salgın, müdahale kapasitesinin çok üzerine çıkmaktadır. Bu, ülkenin karşılaştığı en büyük salgındır." dedi.

Tedavi kapasitesini, saha araştırma ekiplerini, güvenli cenaze gömme ekiplerini ve toplum sağlığı çalışanlarını genişletmek için daha fazla finansman ve kaynak gerektiğini belirten Moorthy, çabaların virüsün şu anda yayıldığı ve bundan sonra yayılma olasılığı bulunan bölgelere odaklanması gerektiğini vurguladı.

Moorthy, Ebola'ya yönelik güvenliği kanıtlanmış bir tedavi, aşı ya da önleyici ilaç olmadığını ancak sağlık hizmetlerine erken ulaşmanın hayat kurtarabileceğini kaydetti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir Ebola varyantı "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını İçin Acil Destek Çağrısı - Son Dakika

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