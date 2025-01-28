KDC'de İnsan Hakları Krizi: Acil Eylem Çağrısı

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle Goma kentindeki ciddi insan hakları krizini durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

Türk, KDC'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çatışmalar nedeniyle Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da ciddi insan hakları krizi yaşandığına dikkati çeken Türk, bunu durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

Türk, "Goma'daki insan hakları krizinin sivilleri ağır insan hakları ihlallerine, suiistimallerine ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine maruz bıraktığı konusunda uyarıyorum. Tüm taraflara, sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında Goma'da savaş yaşandığını kaydeden Türk, top mermilerinin, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı en az iki bölgeye düştüğünü belirtti.

Türk, Goma'daki şiddetin sivilleri tehlikeye attığının altını çizerek, "Şiddetin diğer köylere ve kasabalara yayılması, zaten ciddi olan insan hakları krizini daha da derinleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Komiser Türk, çatışmaların Kuzey-Kivu'daki diğer önemli kentlere ve Güney-Kivu eyaletine yayılabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.