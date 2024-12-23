KDC'de İsyancıların Saldırısı: 6 Sivil Öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup, Ituri eyaletine bağlı Kunjagumi köyündeki sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi

Köydeki birçok evi ateşe veren isyancılar, 6 sivili öldürdü, 4 sivili rehin aldı.

CODECO üyeleri sık sık bölgedeki köylere, erzak temini için saldırılar düzenlerken, insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.