KDC'de İsyancıların Saldırısı: 6 Sivil Öldü - Son Dakika
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KDC'de İsyancıların Saldırısı: 6 Sivil Öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi.

23.12.2024 20:47
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde, isyancıların saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, "Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)" adlı isyancı grup, Ituri eyaletine bağlı Kunjagumi köyündeki sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi

Köydeki birçok evi ateşe veren isyancılar, 6 sivili öldürdü, 4 sivili rehin aldı.

CODECO üyeleri sık sık bölgedeki köylere, erzak temini için saldırılar düzenlerken, insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grupların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

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