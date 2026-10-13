KDC'deki Ebola salgınında vaka sayısı 8 bin 978'e, ölü sayısı 4 bin 336'ya çıktı - Son Dakika
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KDC'deki Ebola salgınında vaka sayısı 8 bin 978'e, ölü sayısı 4 bin 336'ya çıktı

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KDC İletişim Bakanlığı'na göre, 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 8 bin 978'e, ölü sayısı 4 bin 336'ya yükseldi. Salgın 7 eyaletin 65 bölgesini etkilerken 2 bin 356 kişi iyileşti; ölüm oranı yüzde 48,3, temaslı takip oranı yüzde 81 oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 8 bin 978'e çıktı.

KDC İletişim Bakanlığı Ebola salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, ülkenin 7 eyaletinin 65 bölgesini etkileyen salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 978'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 336'ya yükseldi.

Salgında 2 bin 356 kişi iyileşirken, virüsün ölüm oranı yüzde 48,3, temaslıların takip oranı ise yüzde 81 oldu.

Son 24 saatte Tshopo eyaletindeki bir doktorun da aralarında bulunduğu 18 kişi iyileşti.

Bas-Uele, Güney Kivu ve Güney Ubangi eyaletlerinde son 24 saatte yeni doğrulanmış vaka kaydedilmedi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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