KDC ve Ruanda Arasında Tarihi Barış Anlaşması

ABD'nin ara buluculuğu sonucu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında barış anlaşması imzalandı.

Anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun şahitliğinde KDC Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner ve Ruanda Dışişleri Bakanı Olivier Nduhungirehe tarafından imzalandı.

Rubio, imza sonrasında yaptığı açıklamada, "Her ikinizin de burada olması bizim için büyük bir anlam taşıyor. 30 yıllık savaşın ardından bu, oldukça önemli bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Tarafları Oval Ofis'te ağırlayan Trump ise "Bugün olağanüstü bir başarıyı, barışı kutluyoruz. KDC ve Ruanda arasındaki anlaşma tarihi nitelikte." açıklamasını yaptı.

30 yıl boyunca tarafların büyük acılara maruz kaldığını söyleyen Trump, anlaşmanın nihaileştirilmesi için iki ülkenin devlet başkanlarına mektup göndererek Washington'a davet etti.

Anlaşma toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, düşmanlıkların sona erdirilmesi, silahlı devlet dışı grupların çatışma alanlarından çekilerek silahsızlandırılması, ortak bir güvenlik koordinasyon mekanizması kurulması, mültecilerin geri dönüşünün sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması gibi taahhütleri içeriyor.

Çeşitli kaynaklara göre, anlaşma aynı zamanda ABD ve Amerikan şirketlerinin bölgedeki maden kaynaklarına erişiminin önünü açarak, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara teşvik sunmayı da hedefliyor.