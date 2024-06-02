KDP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi milletvekili seçimlerine katılacak

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Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Süleymaniye Şubesi Başkanı Ari Hersin, partisinin daha önce boykot ettiğini duyurduğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimlerine katılacağını açıkladı.

KDP Süleymaniye Şubesi Başkanı Hersin, düzenlediği basın toplantısında, partisinin IKBY meclisi seçimlerine katılımına ilişkin açıklamada bulundu.

KDP'nin her zaman seçimler için hazır olduğunu ancak seçim mekanizması üzerine yorumları bulunduğunu belirten Hersin, "Şu ana kadar yapılan (IKBY meclisindeki kota sandalyelerine ilişkin) değişikliklerle, evet biz seçimlere katılacağız." ifadelerini kullandı.

IKBY milletvekili seçimleri yaklaşık 2 yıldır erteleniyor

IKBY'de en son 30 Eylül 2018'de gerçekleşen ve ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı duyurulan milletvekili seçimleri, siyasi partiler arasındaki seçim yasası ve etnik ve dini gruplara verilen kotalar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle defalarca ertelenmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi 21 Şubat'ta, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesine karar vermiş ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara 5 ve Ermenilere bir olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karar almıştı.

Karar kapsamında ayrıca Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

IKBY'nin birinci partisi KDP ve IKBY'deki bazı Türkmen ve Hristiyan siyasi partiler de mahkemenin kararı sonrası seçimleri boykot edeceklerini açıklamıştı. Irak Türkmen Cephesi ise seçimlere katılacaklarını ve Türkmenlerin tek liste ile katılması için çalıştıklarını belirtmişti.

IKBY'de KDP'den sonra ikinci büyük parti olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise seçimlerin belirlenen tarihte yapılmasını desteklemişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

Buna göre, IKBY Meclisindeki 100 sandalye içerisinden Erbil ve Süleymaniye kentleri için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılacak. Erbil ve Süleymaniye'de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok'ta ise Ermenilere bir kota ayrılacak.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY'nin defalarca ertelenerek 10 Haziran'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin 5 Eylül 2024 tarihinde düzenlenmesi önerisinde bulundu.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin siyasi partilerle görüşmeler sonrası Eylül-Ekim ayları arasında düzenlenmek üzere yeni bir seçim tarihi belirlemesi bekleniyor.